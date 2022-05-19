Розкрито характеристики та комплектація нового електромобіля "Москвич" (фото)

Новий "Москвич" виявився бюджетним китайським електрокаром JAC Sehol E10X. Перший екземпляр автомобіля прибув для вивчення, а виробництво хочуть розпочати до кінця року.

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Стали відомі перші подробиці відродженого "Москвича". Як і прогнозували раніше, під цією маркою налагодять випуск китайської моделі. За даними сайту "Китайські автомобілі", йдеться про електромобіль JAC Sehol E10X.

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Саме JAC називали головним претендентом на випуск авто на московському автозаводі після того, як Renault продали його державі за 1 рубль. Як відомо, китайські автовиробники не підтримали санкції проти РФ, тому співпраця можлива лише з ними.

[ + – ] Електрокар пропонують з двигунами на 41 і 61 к. с. Фото: autohome.com.cn

Крім того, з'ясувалося, що на КамАЗ у Набережних Човнах уже привезли тестовий екземпляр Sehol E10X. А саме КамАЗ виступає партнером влади Москви в проєкті відродження "Москвича". Виробництво обіцяють розпочати до кінця року.

Електрокар Sehol E10X створений JAC за участю спеціалістів Volkswagen. Компактний хетчбек А-класу випускають із 2021 року, і в Китаї він коштує 46 900 – 76 400 юанів ($ 7000 – 11 400).

Характеристики електромобіля "Москвич"

Довжина — 3650 мм

Ширина —1670 мм

Висота — 1495 мм

Колісна база — 2390 мм

[ + – ] Максимальна швидкість Sehol E10X обмежена 102 км/год Фото: autohome.com.cn

Sehol E10X комплектують двигунами потужністю 41 і 61 к с. В обох випадках максимальна швидкість обмежена та становить лише 102 км/год. Модель позиціонують як міську, а тому вона не надто пристосована до швидкісної їзди трасою.

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Китайський електромобіль доступний із трьома варіантами батареї:

ємністю 15 кВт∙год — запас ходу 150 км

ємністю 20 кВт∙год — запас ходу 200 км

ємністю 30 кВт∙год — запас ходу 300 км

Слід зазначити, що запас ходу Sehol E10X розрахований за застарілим і неточним циклом NEDC, тобто в реальних умовах він відчутно менший.

[ + – ] Топова версія отримала сенсорний дисплей і обробку шкірозамінником Фото: autohome.com.cn

Комплектація нового "Москвича"

Мініатюрний китайський електрокар пропонують у версіях на 4 та 5 місць. Салон оброблений тканиною або шкірозамінником. Базова комплектація Sehol E10X досить скромна — кондиціонер, ABS, електросклопідйомники й одна подушка безпеки. У топовій версії подушок дві, а ще є ESP, безключовий доступ, сенсорний дисплей, круїз-контроль і бездротова зарядка для смартфона.

Це не перший випадок, коли під брендом "Москвич" випускають авто іншої марки. Перший "Москвич-401" був точною копією Opel Kadett: для цього в СРСР із Німеччини в 1945 вивезли все обладнання заводу Opel.

Раніше Фокус повідомляв, що АВТОВАЗ не може відновити випуск автомобілів — конвеєри підприємства простоюють.