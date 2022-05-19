Розкрито характеристики та комплектація нового електромобіля "Москвич" (фото)
Новий "Москвич" виявився бюджетним китайським електрокаром JAC Sehol E10X. Перший екземпляр автомобіля прибув для вивчення, а виробництво хочуть розпочати до кінця року.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Стали відомі перші подробиці відродженого "Москвича". Як і прогнозували раніше, під цією маркою налагодять випуск китайської моделі. За даними сайту "Китайські автомобілі", йдеться про електромобіль JAC Sehol E10X.
Саме JAC називали головним претендентом на випуск авто на московському автозаводі після того, як Renault продали його державі за 1 рубль. Як відомо, китайські автовиробники не підтримали санкції проти РФ, тому співпраця можлива лише з ними.
Крім того, з'ясувалося, що на КамАЗ у Набережних Човнах уже привезли тестовий екземпляр Sehol E10X. А саме КамАЗ виступає партнером влади Москви в проєкті відродження "Москвича". Виробництво обіцяють розпочати до кінця року.
Електрокар Sehol E10X створений JAC за участю спеціалістів Volkswagen. Компактний хетчбек А-класу випускають із 2021 року, і в Китаї він коштує 46 900 – 76 400 юанів ($ 7000 – 11 400).
Характеристики електромобіля "Москвич"
- Довжина — 3650 мм
- Ширина —1670 мм
- Висота — 1495 мм
- Колісна база — 2390 мм
Sehol E10X комплектують двигунами потужністю 41 і 61 к с. В обох випадках максимальна швидкість обмежена та становить лише 102 км/год. Модель позиціонують як міську, а тому вона не надто пристосована до швидкісної їзди трасою.Важливо
Китайський електромобіль доступний із трьома варіантами батареї:
- ємністю 15 кВт∙год — запас ходу 150 км
- ємністю 20 кВт∙год — запас ходу 200 км
- ємністю 30 кВт∙год — запас ходу 300 км
Слід зазначити, що запас ходу Sehol E10X розрахований за застарілим і неточним циклом NEDC, тобто в реальних умовах він відчутно менший.
Комплектація нового "Москвича"
Мініатюрний китайський електрокар пропонують у версіях на 4 та 5 місць. Салон оброблений тканиною або шкірозамінником. Базова комплектація Sehol E10X досить скромна — кондиціонер, ABS, електросклопідйомники й одна подушка безпеки. У топовій версії подушок дві, а ще є ESP, безключовий доступ, сенсорний дисплей, круїз-контроль і бездротова зарядка для смартфона.
Це не перший випадок, коли під брендом "Москвич" випускають авто іншої марки. Перший "Москвич-401" був точною копією Opel Kadett: для цього в СРСР із Німеччини в 1945 вивезли все обладнання заводу Opel.
Раніше Фокус повідомляв, що АВТОВАЗ не може відновити випуск автомобілів — конвеєри підприємства простоюють.