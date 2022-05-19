Раскрыты характеристики и комплектация нового электромобиля "Москвич" (фото)

Новый "Москвич" оказался бюджетным китайским электрокаром JAC Sehol E10X. Первый экземпляр автомобиля прибыл для изучения, а производство хотят начать до конца года.

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Стали известны первые подробности возрожденного "Москвича". Как и прогнозировали ранее, под этой маркой наладят выпуск китайской модели. По данным сайта "Китайские автомобили", речь идет об электромобиле JAC Sehol E10X.

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Именно JAC называли главным претендентом на выпуск авто на московском автозаводе после того, как Renault продали его государству за 1 рубль. Как известно, китайские автопроизводители не поддержали санкции против РФ, поэтому сотрудничество возможно только с ними.

[ + – ] Электрокар предлагают с моторами на 41 и 61 л. с. Фото: autohome.com.cn

Кроме того, выяснилось, что на КамАЗ в Набережных Челнах уже привезли тестовый экземпляр Sehol E10X. А именно КамАЗ выступает партнером властей Москвы в проекте возрождения "Москвича". Производство обещают начать до конца года.

Электрокар Sehol E10X создан JAC при участии специалистов Volkswagen. Компактный хэтчбек А-класса выпускают с 2021 года и в Китае он стоит 46 900 – 76 400 юаней ($7000 – 11 400).

Характеристики электромобиля "Москвич"

Длина – 3650 мм

Ширина – 1670 мм

Высота – 1495 мм

Колесная база – 2390 мм

[ + – ] Максимальная скорость Sehol E10X ограничена на 102 км/ч Фото: autohome.com.cn

Sehol E10X комплектуют моторами мощностью 41 и 61 л. с. В обоих случаях максимальная скорость ограничена и составляет всего 102 км/ч. Модель позиционируют, как городскую, а потому она не слишком приспособлена к скоростной езде по трассе.

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Китайский электромобиль доступен с тремя вариантами батареи:

емкостью 15 кВт∙ч – запас хода 150 км

емкостью 20 кВт∙ч – запас хода 200 км

емкостью 30 кВт∙ч – запас хода 300 км

Следует отметить, что запас хода Sehol E10X рассчитан по устаревшему и неточному циклу NEDC, то есть в реальных условиях он ощутимо меньше.

[ + – ] Топовая версия получила сенсорный дисплей и отделку кожзамом Фото: autohome.com.cn

Комплектация нового "Москвича"

Миниатюрный китайский электрокар предлагают в версиях на 4 и 5 мест. Салон отделан тканью либо кожзаменителем. Базовая комплектация Sehol E10X довольно скромная — кондиционер, ABS, электростеклоподъемники и одну подушку безопасности. В топовой версии подушек две, а еще есть ESP, бесключевой доступ, сенсорный дисплей, круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфона.

Примечательно, что это не первый случай, когда под брендом "Москвич" выпускают авто другой марки. Самый первый "Москвич-401" был точной копией Opel Kadett: для этого в СССР из Германии в 1945 году вывезли все оборудование завода Opel.

Ранее Фокус сообщал, что АвтоВАЗ не может возобновить выпуск автомобилей — конвейеры предприятия простаивают.