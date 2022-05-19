Раскрыты характеристики и комплектация нового электромобиля "Москвич" (фото)
Новый "Москвич" оказался бюджетным китайским электрокаром JAC Sehol E10X. Первый экземпляр автомобиля прибыл для изучения, а производство хотят начать до конца года.
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Стали известны первые подробности возрожденного "Москвича". Как и прогнозировали ранее, под этой маркой наладят выпуск китайской модели. По данным сайта "Китайские автомобили", речь идет об электромобиле JAC Sehol E10X.
Именно JAC называли главным претендентом на выпуск авто на московском автозаводе после того, как Renault продали его государству за 1 рубль. Как известно, китайские автопроизводители не поддержали санкции против РФ, поэтому сотрудничество возможно только с ними.
Кроме того, выяснилось, что на КамАЗ в Набережных Челнах уже привезли тестовый экземпляр Sehol E10X. А именно КамАЗ выступает партнером властей Москвы в проекте возрождения "Москвича". Производство обещают начать до конца года.
Электрокар Sehol E10X создан JAC при участии специалистов Volkswagen. Компактный хэтчбек А-класса выпускают с 2021 года и в Китае он стоит 46 900 – 76 400 юаней ($7000 – 11 400).
Характеристики электромобиля "Москвич"
- Длина – 3650 мм
- Ширина – 1670 мм
- Высота – 1495 мм
- Колесная база – 2390 мм
Sehol E10X комплектуют моторами мощностью 41 и 61 л. с. В обоих случаях максимальная скорость ограничена и составляет всего 102 км/ч. Модель позиционируют, как городскую, а потому она не слишком приспособлена к скоростной езде по трассе.Важно
Китайский электромобиль доступен с тремя вариантами батареи:
- емкостью 15 кВт∙ч – запас хода 150 км
- емкостью 20 кВт∙ч – запас хода 200 км
- емкостью 30 кВт∙ч – запас хода 300 км
Следует отметить, что запас хода Sehol E10X рассчитан по устаревшему и неточному циклу NEDC, то есть в реальных условиях он ощутимо меньше.
Комплектация нового "Москвича"
Миниатюрный китайский электрокар предлагают в версиях на 4 и 5 мест. Салон отделан тканью либо кожзаменителем. Базовая комплектация Sehol E10X довольно скромная — кондиционер, ABS, электростеклоподъемники и одну подушку безопасности. В топовой версии подушек две, а еще есть ESP, бесключевой доступ, сенсорный дисплей, круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфона.
Примечательно, что это не первый случай, когда под брендом "Москвич" выпускают авто другой марки. Самый первый "Москвич-401" был точной копией Opel Kadett: для этого в СССР из Германии в 1945 году вывезли все оборудование завода Opel.
Ранее Фокус сообщал, что АвтоВАЗ не может возобновить выпуск автомобилей — конвейеры предприятия простаивают.