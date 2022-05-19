UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Под брендом "Москвич" хотят выпускать китайские автомобили, — СМИ

1059
Завод Renault в Москве, московский автозавод, "Москвич"
Фото: Renault | После ухода Renault из России, власти РФ пообещали быстро возродить производство "Москвичей"

Участники российского авторынка рассказали журналистам, что Россия начала переговоры с различными китайскими автопроизводителями. Цель — убедить наладить выпуск их продукции под советским брендом.

Россияне ведут переговоры с китайскими компаниями, которым предлагают наладить выпуск автомобилей на московском автозаводе, сообщают российские СМИ. По их сведениям, со стороны России в переговорах принимают участие московские власти, Минпромторг и КамАЗ, со стороны Китая — JAC Motors, FAW, BYD и владельцы других брендов. Китайцам предлагают выпускать автомобили под маркой "Москвич".

Завершить переговоры планируют в течение двух недель, именно столько времени займет процесс переоформления документов московского автозавода. Его передали на баланс российской столицы после ухода с российского рынка компании Renault, которая раньше владела предприятием.

Завод Renault в Москве, московский автозавод, "Москвич"
Российские власти уверяют, что новый "Москвич" будет таким же доступным, как и советская модель
Фото: РБК

Источники на автомобильном рынке утверждают, что если с китайскими компаниями не удастся договориться, производством легковых автомобилей самостоятельно займется российский КамАЗ. В этом случае, выхода нового "Москвича" придется долго ждать, так как у КамАЗа сейчас нет ни одной сертифицированной модели.

По данным росСМИ, КамАЗ пробует договориться с Китаем о локализации компактного электрокара JAC, чтобы уже к концу года приступить к сборке машин.

Такой же срок ранее называл помощник президента РФ Игорь Левитин, который заверил, что на московском автозаводе сохранилась вся инфраструктура для производства недорогих автомобилей под маркой "Москвич". Россиянам пообещали, что цена "Москвича" будет доступной.

Сообщалось также, что в Москве могут продолжить выпуск под советским брендом тех же автомобилей Renault, что и до смены вывески, к примеру, Duster, Arkana и Kaptur.

Как писал Фокус, завод Renault в Москве прекратил работу еще 28 февраля. В конце апреля Renault Group продало российские заводы государству всего за 1 рубль.