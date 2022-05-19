Под брендом "Москвич" хотят выпускать китайские автомобили, — СМИ

Участники российского авторынка рассказали журналистам, что Россия начала переговоры с различными китайскими автопроизводителями. Цель — убедить наладить выпуск их продукции под советским брендом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россияне ведут переговоры с китайскими компаниями, которым предлагают наладить выпуск автомобилей на московском автозаводе, сообщают российские СМИ. По их сведениям, со стороны России в переговорах принимают участие московские власти, Минпромторг и КамАЗ, со стороны Китая — JAC Motors, FAW, BYD и владельцы других брендов. Китайцам предлагают выпускать автомобили под маркой "Москвич".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Завершить переговоры планируют в течение двух недель, именно столько времени займет процесс переоформления документов московского автозавода. Его передали на баланс российской столицы после ухода с российского рынка компании Renault, которая раньше владела предприятием.

[ + – ] Российские власти уверяют, что новый "Москвич" будет таким же доступным, как и советская модель Фото: РБК

Источники на автомобильном рынке утверждают, что если с китайскими компаниями не удастся договориться, производством легковых автомобилей самостоятельно займется российский КамАЗ. В этом случае, выхода нового "Москвича" придется долго ждать, так как у КамАЗа сейчас нет ни одной сертифицированной модели.

По данным росСМИ, КамАЗ пробует договориться с Китаем о локализации компактного электрокара JAC, чтобы уже к концу года приступить к сборке машин.

Такой же срок ранее называл помощник президента РФ Игорь Левитин, который заверил, что на московском автозаводе сохранилась вся инфраструктура для производства недорогих автомобилей под маркой "Москвич". Россиянам пообещали, что цена "Москвича" будет доступной.

Сообщалось также, что в Москве могут продолжить выпуск под советским брендом тех же автомобилей Renault, что и до смены вывески, к примеру, Duster, Arkana и Kaptur.

Как писал Фокус, завод Renault в Москве прекратил работу еще 28 февраля. В конце апреля Renault Group продало российские заводы государству всего за 1 рубль.