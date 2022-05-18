В России пообещали, что "Москвичи" начнут выпускать до конца года. Какими они могут быть

Россиян уверяют, что цена автомобиля будет доступной, так как эта модель "не предназначена для люксовых классов".

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Российские власти отмечают, что после ухода компании Renault с российского рынка и передачи на баланс Москвы принадлежащего ей завода сохранилась вся инфраструктура для производства недорогих автомобилей под советской маркой "Москвич". Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

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Он уверен, что цена автомобиля будет доступной для россиян. "Я думаю, что эта модель, которая не предназначена для, скажем, каких-то люксовых классов, — сказал Левитин. — "Москвич" всегда был доступен".

По словам чиновника, на заводе осталось все необходимое для производства оборудование и специалисты, которые " смогут перейти на импортозамещение и выпустить автомобиль".

В России планируют, что производство "Москвичей" удастся запустить до конца года.

Создатель АЗЛК-2141, бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев заявил, что не прочь поучаствовать в возрождении "Москвича". Он надеется, что инженеры учтут современные требования к аэродинамике, безопасности конструкции и нынешние возможности отечественной промышленности.

Какими могут быть новые "Москвичи"

Московский автозавод по советской маркой может продолжить выпуск тех же автомобилей, что и до смены вывески, пишет РБК. Arkana, к примеру, создавалась именно для России. Это означает как высокий уровень локализации, так и хорошее знакомство российских инженеров с особенностями конструкции.

[ + – ] Автомобили нового поколения Logan и Sandero

Московский завод Renault занимался производством кроссоверов, а бюджетные легковушки изготавливали на мощностях Lada в Тольятти. В начале 2022 года планировалось, что уже летом там начнут выпускать Logan и Sandero нового поколения. Возможно, еще не показанный публике обновленный Logan решат превратить в новый "Москвич".

Учитывая сотрудничество с КамАЗом, вполне возможно, что в Москве намерены наладить выпуск машин проекта "Кама".

Однако главная проблема для такого производства — создание альтернативы импортным комплектующим.

Как сообщал Фокус, завод Renault в Москве прекратил работу еще 28 февраля. Информации о новых моделях, которые планируют выпускать на московском заводе, пока нет. Ключевым технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, который преимущественно выпускает грузовые модели, хотя была в его истории и легковая "Ока".

До российского вторжения в Украину в Москве собирали кроссоверы Renault Duster, Arkana и Kaptur, в советские времена там выпускали именно "Москвичи". Еще в 1945 году из Германии в СССР вывезли завод Opel и на трофейном оборудовании наладили выпуск Opel Kadett под названием "Москвич-400". В в 2006 году после банкротства предприятия его выкупила компания Renault.

Эксперты сомневаются, что россиянам удастся легко возобновить работу предприятия в условиях санкций, ведь в мае в России впервые за 75 лет остановились все заводы, выпускающие легковые автомобили.

Ранее Фокус сообщал, что АвтоВАЗ не может возобновить выпуск машин — запуск конвейеров постоянно откладывают.