В России пообещали, что "Москвичи" начнут выпускать до конца года. Какими они могут быть
Россиян уверяют, что цена автомобиля будет доступной, так как эта модель "не предназначена для люксовых классов".
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Российские власти отмечают, что после ухода компании Renault с российского рынка и передачи на баланс Москвы принадлежащего ей завода сохранилась вся инфраструктура для производства недорогих автомобилей под советской маркой "Москвич". Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.
Он уверен, что цена автомобиля будет доступной для россиян. "Я думаю, что эта модель, которая не предназначена для, скажем, каких-то люксовых классов, — сказал Левитин. — "Москвич" всегда был доступен".
По словам чиновника, на заводе осталось все необходимое для производства оборудование и специалисты, которые " смогут перейти на импортозамещение и выпустить автомобиль".
В России планируют, что производство "Москвичей" удастся запустить до конца года.
Создатель АЗЛК-2141, бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев заявил, что не прочь поучаствовать в возрождении "Москвича". Он надеется, что инженеры учтут современные требования к аэродинамике, безопасности конструкции и нынешние возможности отечественной промышленности.
Какими могут быть новые "Москвичи"
Московский автозавод по советской маркой может продолжить выпуск тех же автомобилей, что и до смены вывески, пишет РБК. Arkana, к примеру, создавалась именно для России. Это означает как высокий уровень локализации, так и хорошее знакомство российских инженеров с особенностями конструкции.
Московский завод Renault занимался производством кроссоверов, а бюджетные легковушки изготавливали на мощностях Lada в Тольятти. В начале 2022 года планировалось, что уже летом там начнут выпускать Logan и Sandero нового поколения. Возможно, еще не показанный публике обновленный Logan решат превратить в новый "Москвич".
Учитывая сотрудничество с КамАЗом, вполне возможно, что в Москве намерены наладить выпуск машин проекта "Кама".
Однако главная проблема для такого производства — создание альтернативы импортным комплектующим.
Как сообщал Фокус, завод Renault в Москве прекратил работу еще 28 февраля. Информации о новых моделях, которые планируют выпускать на московском заводе, пока нет. Ключевым технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, который преимущественно выпускает грузовые модели, хотя была в его истории и легковая "Ока".
До российского вторжения в Украину в Москве собирали кроссоверы Renault Duster, Arkana и Kaptur, в советские времена там выпускали именно "Москвичи". Еще в 1945 году из Германии в СССР вывезли завод Opel и на трофейном оборудовании наладили выпуск Opel Kadett под названием "Москвич-400". В в 2006 году после банкротства предприятия его выкупила компания Renault.
Эксперты сомневаются, что россиянам удастся легко возобновить работу предприятия в условиях санкций, ведь в мае в России впервые за 75 лет остановились все заводы, выпускающие легковые автомобили.
Ранее Фокус сообщал, что АвтоВАЗ не может возобновить выпуск машин — запуск конвейеров постоянно откладывают.