У Росії пообіцяли, що "Москвичі" почнуть випускати до кінця року. Якими вони можуть бути

Росіяни запевняють, що ціна автомобіля буде доступною, тому що ця модель "не призначена для люксових класів".

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Російська влада зазначає, що після відходу компанії Renault із російського ринку і передавання на баланс Москви заводу, що належить їй, збереглася вся інфраструктура для виробництва недорогих автомобілів під радянською маркою "Москвич". Про це заявив помічник президента РФ Ігор Левітін.

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Він упевнений, що ціна автомобіля буде доступною для росіян. "Я думаю, що ця модель, яка не призначена для, скажімо, якихось люксових класів, — сказав Левітін. — "Москвич" завжди був доступний".

За словами чиновника, на заводі залишилося все необхідне для виробництва обладнання і фахівці, які "зможуть перейти на імпортозаміщення та випустити автомобіль".

У Росії планують, що виробництво "Москвичів" вдасться запустити до кінця року.

Творець АЗЛК-2141, колишній головний дизайнер автомобільного заводу імені Ленінського Комсомолу (АЗЛК) Ігор Зайцев заявив, що не проти взяти участь у відродженні "Москвича". Він сподівається, що інженери врахують сучасні вимоги до аеродинаміки, безпеки конструкції та нинішні можливості вітчизняної промисловості.

Якими можуть бути нові "Москвичі"

Московський автозавод за радянською маркою може продовжити випуск тих самих автомобілів, що й до зміни вивіски, пише РБК. Arkana, наприклад, створювалася саме для Росії. Це означає як високий рівень локалізації, так і хороше знайомство російських інженерів з особливостями конструкції.

[ + – ] Автомобілі нового покоління Logan і Sandero

Московський завод Renault займався виробництвом кросоверів, а бюджетні легковики виготовляли на потужностях Lada у Тольятті. На початку 2022 року планувалося, що вже влітку там почнуть випускати Logan і Sandero нового покоління. Можливо, ще не показаний публіці оновлений Logan вирішать перетворити на новий "Москвич".

З огляду на співпрацю з КамАЗом цілком можливо, що в Москві мають намір налагодити випуск машин проєкту "Кама".

Проте головна проблема такого виробництва — створення альтернативи імпортним комплектувальним.

Як повідомляв Фокус, завод Renault у Москві припинив роботу ще 28 лютого. Інформації про нові моделі, які планують випускати на московському заводі, поки що немає. Ключовим технологічним партнером підприємства стане КамАЗ, який переважно випускає вантажні моделі, хоч була в його історії і легкова "Ока".

До російського вторгнення в Україну в Москві збирали кросовери Renault Duster, Arkana та Kaptur, за радянських часів там випускали саме "Москвичі". Ще 1945 року з Німеччини в СРСР вивезли завод Opel і на трофейному устаткуванні налагодили випуск Opel Kadett під назвою "Москвич-400". У 2006 році після банкрутства підприємства його викупила компанія Renault.

Експерти сумніваються, що росіянам вдасться легко відновити роботу підприємства в умовах санкцій, адже в травні в Росії вперше за 75 років зупинилися всі заводи, що випускають легкові автомобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що АВТОВАЗ не може відновити випуск машин — запуск конвеєрів постійно відкладають.