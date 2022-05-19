Під брендом "Москвич" хочуть випускати китайські автомобілі, — ЗМІ

Учасники російського авторинку розповіли журналістам, що Росія розпочала переговори з різними китайськими автовиробниками. Мета — переконати налагодити випуск їхньої продукції під радянським брендом.

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Росіяни ведуть переговори з китайськими компаніями, яким пропонують налагодити випуск автомобілів на московському автозаводі, повідомляють російські ЗМІ. За їхніми відомостями, з боку Росії в переговорах беруть участь московська влада, Мінпромторг і КамАЗ, з боку Китаю — JAC Motors, FAW, BYD та власники інших брендів. Китайцям пропонують випускати автомобілі під маркою "Москвич".

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Завершити переговори планують упродовж двох тижнів, саме стільки часу займе процес переоформлення документів московського автозаводу. Його передали на баланс російської столиці після виходу з російського ринку компанії Renault, яка раніше володіла підприємством.

[ + – ] Російська влада запевняє, що новий "Москвич" буде таким же доступним, як і радянська модель Фото: РБК

Джерела на автомобільному ринку стверджують, якщо з китайськими компаніями не вдасться домовитися, виробництвом легкових автомобілів самостійно займеться російський КамАЗ. У цьому разі, на вихід нового "Москвича" доведеться довго чекати, оскільки КамАЗ зараз не має жодної сертифікованої моделі.

За даними росЗМІ, КамАЗ намагається домовитися з Китаєм про локалізацію компактного електрокара JAC, щоб вже до кінця року приступити до збирання машин.

Такий самий термін раніше називав помічник президента РФ Ігор Левітин, який запевнив, що на московському автозаводі збереглася вся інфраструктура для виробництва недорогих автомобілів під маркою "Москвич". Росіянам пообіцяли, що ціна "Москвича" буде доступною.

Повідомляли також, що в Москві можуть продовжити випуск під радянським брендом тих же автомобілів Renault, що і до зміни вивіски, наприклад, Duster, Arkana та Kaptur.

Як писав Фокус, завод Renault у Москві припинив роботу ще 28 лютого. Наприкінці квітня Renault Group продало російські заводи державі лише за 1 рубль.