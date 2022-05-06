Некуда девать топливо: белорусские НПЗ на грани остановки

Нефтеперерабатывающие предприятия в Беларуси работают на половину мощности, а их склады заполнены. При этом экспорт бензина и дизеля фактически прекращен.

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В то время, как в Украине ощущается дефицит топлива, в Беларуси проблема диаметрально противоположная – его избыток. Нефтеперерабатывающая отрасль страны пребывает на грани коллапса, ведь бензин и дизель из Беларуси оказались никому не нужными. Об этом сообщает Еврорадио.

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Как известно, в Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих предприятия – "Нафтан" в Новополоцке и Мозырский НПЗ. Первый сейчас потребляет примерно 11 тыс. тонн нефти в сутки (загрузка — 61% от проектной мощности), второй – 14 тыс. тонн (загружен на 45%).

[ + – ] Экспорт белорусских нефтепродуктов прекращен Фото: Pixabay

Традиционно белорусские НПЗ зарабатывали на экспорте и приносили в страну валюту: 35% продукции поставлялось в Евросоюз, еще 33% — в Украину. Естественно, после начала войны отгрузки топлива прекратились и теперь предприятия работают исключительно на внутренний рынок, который не нуждается в таком количестве бензина и дизеля.

"Нафтан" экспортирует только нефтяной кокс в Китай. Лишь небольшие объемы бензина А-92 Мозырского НПЗ удается отправлять на экспорт через российские порты. Кроме того, предприятие пытается продавать нефтепродукты под видом российских (пока не введено эмбарго), но не очень успешно. В самой России белорусские нефтепродукты не востребованы, ведь там достаточно продукции своих заводов и конкуренты им не нужны.

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Хранить готовое топливо также негде – в Мозыре, например, склады уже заполнены на 97%. Единственным выходом в этой ситуации видят остановку НПЗ на досрочный ремонт. Сотрудникам предприятий уже урезали тринадцатые зарплаты и квартальные премии.

Ранее Фокус сообщал, что китайские НПЗ начали покупать российскую нефть с огромными скидками, ведь на Западе в ней не заинтересованы.