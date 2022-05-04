Китайские НПЗ начали закупать российскую нефть по большим скидками

Россия продает нефть на 35 долларов за баррель дешевле, но тем не менее ей сложно находить альтернативных покупателей после отказа Европы и США.

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Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали покупать российскую нефть по сниженной цене пока страны Запада приостановили закупку нефти у РФ и рассматривают возможность введения полного эмбарго в связи с войной в Украине. Об этом сообщает FT.

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Представитель НПЗ в Шаньдуне, на которого ссылаются журналисты, рассказал, что с начала масштабной войны в Украине сделки с российскими поставщиками нефти публично не анонсировались, во избежание санкций.

Обходные пути для российской нефти

Судовые брокеры и операторы говорят, что по меньшей мере шесть супертанкеров вместительностью до 2 млн баррелей нефти заключили сделки по отправке российской нефти марки Urals из Европы в Азию — по преимуществу в КНР и также в Индию. Некоторые из бочек нефти Ural могут быть из Казахстана.

Греческие компании Nissos Rhenia и Julius Caesar, Baltic Sunrise, зафрахтованная Trafigura, индонезийская Pertamina Prime, а также Searacer, Elandra Denali и Elandra Everest, находящиеся в управлении Vitol, отгружали российскую нефть на корабли в Европе. Сообщается, что другие сделки могли быть заключены в частном порядке.

Брайан Галлахер, глава отдела по связям с инвесторами бельгийской танкерной группы Euronav, отметил, что такая отгрузка российской нефти на более крупные корабли для поставок в Азию выглядит необычно. Но сниженная цена нефти марки Urals, позволяющая экономить до 35 долларов на барреле по сравнению Brent (106 долларов за баррель), служит хорошей мотивацией для китайских НПЗ.

В Европе эту нефть переправляют с судов среднего размера на более крупные в портах на датском полуострове Скау и в роттердамском порту.

"Вне всякого сомнения с начала российского вторжения мы наблюдаем существенный рост поставок сырой нефти Urals на нефтяных танкерах в восточном направлении", — пояснил Генри Курра из отдела глобальных исследований лондонской компании Braemar Shipping Services.

Китайские НПЗ отдают предпочтение марке российской нефти ESPO, которую производят в Восточной Сибири. Ее поставляют по нефтепроводу и на кораблях из бухты Козьмино, недалеко от Владивостока. В прошлом году из Козьмино еженедельно отправлялось в среднем по шесть нефтяных танкеров среднего размера. С начала активной фазы войны в Украине стало по семь.

Спрос на российскую нефть невысокий

По данным аналитической компании Kpler, в этом месяце Китай закупит российской сырой нефти и нефтепродуктов примерно на 86 тыс. баррелей в день больше, чем в среднем в прошлом году.

Вместе с тем, аналитики говорят, что такой незначительный прирост китайских закупок может указывать на то, что Москве сложнее находить новых клиентов на свою нефть и нефтепродукты, чем это считалось прежде.

"То, что Китай будет покупать больше российской нефти, вполне естественно, однако за КНР наблюдают пристальнее, чем, к примеру, за Индией", — объяснила Джейн Се, старший нефтяной аналитик компании Kpler.

Ранее Фокус сообщал, что Германия не будет препятствовать нефтяному эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Министр экономики Роберт Хабек заявил, что у руководства страны уже есть планы по сокращению зависимости от нефти из РФ — и национальной катастрофы не предвидится.