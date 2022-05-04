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Экономика Российско-украинская война

Китайские НПЗ начали закупать российскую нефть по большим скидками

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российская нефть, санкции против россии,
После санкций спрос на российскую нефть невысокий.

Россия продает нефть на 35 долларов за баррель дешевле, но тем не менее ей сложно находить альтернативных покупателей после отказа Европы и США.

Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая начали покупать российскую нефть по сниженной цене пока страны Запада приостановили закупку нефти у РФ и рассматривают возможность введения полного эмбарго в связи с войной в Украине. Об этом сообщает FT.

Представитель НПЗ в Шаньдуне, на которого ссылаются журналисты, рассказал, что с начала масштабной войны в Украине сделки с российскими поставщиками нефти публично не анонсировались, во избежание санкций.

Обходные пути для российской нефти

Судовые брокеры и операторы говорят, что по меньшей мере шесть супертанкеров вместительностью до 2 млн баррелей нефти заключили сделки по отправке российской нефти марки Urals из Европы в Азию — по преимуществу в КНР и также в Индию. Некоторые из бочек нефти Ural могут быть из Казахстана.

Греческие компании Nissos Rhenia и Julius Caesar, Baltic Sunrise, зафрахтованная Trafigura, индонезийская Pertamina Prime, а также Searacer, Elandra Denali и Elandra Everest, находящиеся в управлении Vitol, отгружали российскую нефть на корабли в Европе. Сообщается, что другие сделки могли быть заключены в частном порядке.

Брайан Галлахер, глава отдела по связям с инвесторами бельгийской танкерной группы Euronav, отметил, что такая отгрузка российской нефти на более крупные корабли для поставок в Азию выглядит необычно. Но сниженная цена нефти марки Urals, позволяющая экономить до 35 долларов на барреле по сравнению Brent (106 долларов за баррель), служит хорошей мотивацией для китайских НПЗ.

В Европе эту нефть переправляют с судов среднего размера на более крупные в портах на датском полуострове Скау и в роттердамском порту.

"Вне всякого сомнения с начала российского вторжения мы наблюдаем существенный рост поставок сырой нефти Urals на нефтяных танкерах в восточном направлении", — пояснил Генри Курра из отдела глобальных исследований лондонской компании Braemar Shipping Services.

Китайские НПЗ отдают предпочтение марке российской нефти ESPO, которую производят в Восточной Сибири. Ее поставляют по нефтепроводу и на кораблях из бухты Козьмино, недалеко от Владивостока. В прошлом году из Козьмино еженедельно отправлялось в среднем по шесть нефтяных танкеров среднего размера. С начала активной фазы войны в Украине стало по семь.

Спрос на российскую нефть невысокий

По данным аналитической компании Kpler, в этом месяце Китай закупит российской сырой нефти и нефтепродуктов примерно на 86 тыс. баррелей в день больше, чем в среднем в прошлом году.

Вместе с тем, аналитики говорят, что такой незначительный прирост китайских закупок может указывать на то, что Москве сложнее находить новых клиентов на свою нефть и нефтепродукты, чем это считалось прежде.

"То, что Китай будет покупать больше российской нефти, вполне естественно, однако за КНР наблюдают пристальнее, чем, к примеру, за Индией", — объяснила Джейн Се, старший нефтяной аналитик компании Kpler.

Ранее Фокус сообщал, что Германия не будет препятствовать нефтяному эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Министр экономики Роберт Хабек заявил, что у руководства страны уже есть планы по сокращению зависимости от нефти из РФ — и национальной катастрофы не предвидится.