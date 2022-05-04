Китайські НПЗ почали закуповувати російську нафту за великими знижками

Росія продає нафту на 35 доларів за барель дешевше, проте їй складно знаходити альтернативних покупців після відмови Європи та США.

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Приватні нафтопереробні заводи Китаю почали купувати російську нафту за зниженою ціною, поки країни Заходу призупинили закупівлю нафти в РФ і розглядають можливість запровадження повного ембарго у зв'язку з війною в Україні. Про це повідомляє FT.

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Представник НПЗ у Шаньдуні, на якого посилаються журналісти, розповів, що з початку масштабної війни в Україні угоди з російськими постачальниками нафти публічно не анонсувалися, щоб уникнути санкцій.

Обхідні шляхи для російської нафти

Суднові брокери й оператори кажуть, що щонайменше шість супертанкерів місткістю до 2 млн барелів нафти уклали угоди щодо відправки російської нафти марки Urals із Європи до Азії — переважно в КНР та Індію. Деякі бочки нафти Ural можуть бути з Казахстану.

Грецькі компанії Nissos Rhenia та Julius Caesar, Baltic Sunrise, зафрахтована Trafigura, індонезійська Pertamina Prime, а також Searacer, Elandra Denali й Elandra Everest, що перебувають в управлінні Vitol, відвантажували російську нафту на кораблі в Європі. Повідомляється, що інші угоди могли бути укладені в приватному порядку.

Браян Галлахер, голова відділу зв'язків з інвесторами бельгійської танкерної групи Euronav, зазначив, що таке відвантаження російської нафти на більші кораблі для постачання в Азію має незвичний вигляд. Але знижена ціна нафти марки Urals, що дозволяє заощаджувати до 35 доларів на барелі порівняно з Brent (106 доларів за барель), є хорошою мотивацією для китайських НПЗ.

У Європі цю нафту переправляють із суден середнього розміру на більші в портах на данському півострові Скау й у роттердамському порту.

"Поза всяким сумнівом, із початку російського вторгнення ми спостерігаємо суттєве зростання постачання сирої нафти Urals на нафтових танкерах у східному напрямку", — пояснив Генрі Курра з відділу глобальних досліджень лондонської компанії Braemar Shipping Services.

Китайські НПЗ віддають перевагу марці російської нафти ESPO, яку виробляють у Східному Сибіру. Її постачають нафтопроводом і на кораблях із бухти Козьміно, неподалік Владивостока. Торік із Козьміно щотижня вирушало в середньому по шість нафтових танкерів середнього розміру. З початку активної фази війни в Україні стало по сім.

Попит на російську нафту невисокий

За даними аналітичної компанії Kpler, цього місяця Китай закупить російської сирої нафти та нафтопродуктів приблизно на 86 тис. барелів на день більше, ніж у середньому минулого року.

Водночас, аналітики кажуть, що такий незначний приріст китайських закупівель може вказувати на те, що Москві складніше знаходити нових клієнтів на свою нафту та нафтопродукти, ніж це вважалося раніше.

"Те, що Китай купуватиме більше російської нафти, цілком природно, проте за КНР спостерігають уважніше, ніж, наприклад, за Індією", — пояснила Джейн Се, старша нафтова аналітикиня компанії Kpler.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина не перешкоджатиме нафтовому ембарго Євросоюзу на російську нафту. Міністр економіки Роберт Габек заявив, що керівництво країни вже має плани щодо скорочення залежності від нафти з РФ — і національної катастрофи не передбачається.