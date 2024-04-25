В Омську загорілися цистерни з нафтопродуктами: МНС задіяло спецпоїзди (відео)

Цистерни, що палають, гасять два пожежні поїзди і майже 60 осіб від МНС РФ. Причину масштабної пожежі не уточнюють.

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У четвер, 25 квітня, у Радянському окрузі російського Омська на вулиці Красноярський тракт на відкритій території загорілися три цистерни з нафтопродуктами. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Спочатку, як повідомлялося, площа пожежі становила 500 квадратних метрів, проте згодом вона збільшилася вдвічі.

Височенний стовп чорного диму можна було побачити з різних точок Омська.

Стверджується, що об'єм кожної з палаючих ємностей із нафтопродуктами становить 50 кубічних метрів. МНС Росії в Омській області на місце події відправило 15 одиниць техніки та 58 осіб особового складу.

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Також до осередку загоряння відправили два пожежні поїзди. Перший пожежний поїзд прибув зі станції Комбінатської, другий — зі станції Омськ-Пасажирський

Через деякий час пожежу локалізовано о 13:25 за місцевим часом (10:25 за Києвом). Загальна площа пожежі склала 1000 кв.м.

У МНС відзвітували, що постраждалих немає. Транспортна прокуратура вже проводить перевірку за фактом події.

За уточненими даними, горіло 3 цистерни, в яких містилося 50, 17 і 22 тонни розчинника.

Що стало причиною загоряння, поки не повідомляють.

Нагадаємо, 16 квітня ввечері на заводі "Авангард" у Москві, який займається виробництвом ракет С-300, сталася сильна пожежа. Займання сталося відразу у двох приміщеннях 12-го цеху.

А вже 22 квітня у Воронежі загорівся один із цехів заводу "ЕНІКмаш-В". Там пожежа спалахнула на площі 500 квадратних метрів.