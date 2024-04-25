В Омске загорелись цистерны с нефтепродуктами: МЧС задействовало спецпоезда (видео)

Пылающие цистерны тушат два пожарных поезда и почти 60 человек от МЧС РФ. Причину масштабного пожара не уточняют.

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В четверг, 25 апреля, в Советском округе российского Омска на улице Красноярский тракт на открытой территории загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Изначально, как сообщалось, площадь пожара составляла 500 квадратных метров, однако со временем она увеличилась вдвое.

Высоченный столб черного дыма можно было увидеть из разных точек Омска.

Утверждается, что объем каждой из горящих емкостей с нефтепродуктами составляет 50 кубических метров. МЧС России по Омской области на место происшествия отправило 15 единиц техники и 58 человек личного состава.

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Также к очагу возгорания отправили два пожарных поезда. Первый пожарный поезд прибыл со станции Комбинатской, второй — со станции Омск-Пассажирский

Через некоторое время пожар локализован в 13:25 по местному времени (10:25 по Киеву). Общая площадь пожара составила 1000 кв.м.

В МЧС отчитались, что пострадавших нет. Транспортная прокуратура уже проводит проверку по факту происшествия.

По уточненным данным, горело 3 цистерны, в которых находилось 50, 17 и 22 тонны растворителя.

Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

Напомним, 16 апреля вечером на заводе "Авангард" в Москве, который занимается производством ракет С-300, произошел сильный пожар. Возгорание произошло сразу в двух помещениях 12-го цеха.

А уже 22 апреля в Воронеже загорелся один из цехов завода "ЭНИКмаш-В". Там пожар вспыхнул на площади 500 квадратных метров.