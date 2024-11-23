Витримає до -40°С: Китай представив нову натрій-іонну батарею для електромобілів

Нові акумулятори дадуть змогу електромобілям не втрачати запас ходу в екстремальних умовах, стверджує виробник.

Найбільший у Китаї виробник акумуляторів Contemporary Amperex Co., Limited (CATL) заявив про створення натрій-іонних акумуляторів другого покоління, які можуть нормально працювати навіть за температури -40°С. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, натрій-іонні акумулятори перевершують літій-іонні в кількох ключових сферах. Вони енергоефективні, швидко заряджаються, а також стабільні в умовах екстремальних температур і не схильні до перегріву. Крім того, натрій-іонні батареї менш токсичні, оскільки не містять літію, кобальту або інших подібних матеріалів, які виділяють забруднювальні гази в разі пожежі.

Зі свого боку літій-іонні акумулятори погано переносять вплив екстремальних температур — як холодних, так і жарких. Це призводить до скорочення дальності поїздки і збільшення часу зарядки електромобілів.

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За словами представника CATL Ву Кая, нові натрій-іонні елементи будуть найстійкішими з усіх, коли вийдуть на ринок наступного року. Той факт, що вони можуть витримувати температуру -40°С, означає, що електромобілі, які використовують ці батареї, не втратять запас ходу в екстремальних умовах.

Очікується, що нові акумулятори для електромобілів від CATL запустять у виробництво в Китаї у 2025 році, а масове виробництво розпочнеться у 2027 році.

Нагадаємо, дослідники з Південної Кореї заявили про успішне розроблення екологічно чистої технології перероблення катодних матеріалів з використаних літій-іонних акумуляторів, яка відновлює відпрацьовані батареї до 100% їхньої первісної ємності.

Також повідомлялося, що американська компанія Amprius Technologies представила нову батарею для електромобілів, яка оснащена кремнієвим анодом і може досягати 90-відсоткового рівня заряду за 15 хвилин.