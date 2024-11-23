Выдержит до -40°С: Китай представил новую натрий-ионную батарею для электромобилей

Новые аккумуляторы позволят электромобилями не терять запас хода в экстремальных условиях, утверждает производитель.

Крупнейший в Китае производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Co., Limited (CATL) заявил, о создании натрий-ионных аккумуляторов второго поколения, которые могут нормально работать даже при температуре -40°С. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, натрий-ионные аккумуляторы превосходят литий-ионные в нескольких ключевых областях. Они энергоэффективны, быстро заряжаются, а также стабильны в условиях экстремальных температур и не склонны к перегреву. Кроме того, натрий-ионные батареи менее токсичны, поскольку не содержат лития, кобальта или других подобных материалов, которые выделяют загрязняющие газы в случае пожара.

В свою очередь литий-ионные аккумуляторы плохо переносят воздействие экстремальных температур — как холодных, так и жарких. Это приводит к сокращению дальности поездки и увеличению времени зарядки электромобилей.

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По словам представителя CATL Ву Кая, новые натрий-ионные элементы будут самыми устойчивыми из всех, когда выйдут на рынок в следующем году. Тот факт, что они могут выдерживать температуру -40°С, означает, что электромобили, использующие эти батареи, не потеряют запас хода в экстремальных условиях.

Ожидается, что новые аккумуляторы для электромобилей от CATL будут запущены в производство в Китае в 2025 году, а массовое производство начнется в 2027 году.

Напомним, исследователи из Южной Кореи заявили об успешной разработке экологически чистой технологии переработки катодных материалов из использованных литий-ионных аккумуляторов, которая восстанавливает отработанные батареи до 100% их первоначальной емкости.

Также сообщалось, что американская компания Amprius Technologies представила новую батарею для электромобилей, которая оснащена кремниевым анодом и может достигать 90-процентного уровня заряда за 15 минут.