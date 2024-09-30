Вчені вперше об'єднали вітер, сонце, воду, щоб виробити 5000 т рідкісного енергоносія

У процесі отримання аміаку задіяний електроліз води. Чиста енергія, що виробляється сонячними панелями і вітряними турбінами, використовується для живлення електролізера.

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Вченим Данії вперше вдалося отримати аміак безпосередньо з енергії вітру і сонця. Завдяки цьому синтезу три компанії — Topsoe, Skovgaard Energy і Vestas, — виробили 5000 тонн "зеленого" аміаку на рік на заводі Ramme, передає ecoticias.com.

Однією з інновацій і відмінних рис цього заводу є те, що він може регулювати виробництво відповідно до коливань сонячної та вітряної енергії в реальному часі. Завод Ramme вироблятиме 5000 т "зеленого" аміаку на рік, який потім можна буде використовувати як добриво, паливо та енергоносій.

Завод отримує електроенергію з парку відновлюваної енергії, розташованого неподалік. Парк має шість вітряних турбін Vestas V80 потужністю 12 МВт, а також сонячну електростанцію потужністю 50 МВт, оснащену двосторонніми фотоелементами. Видання повідомляє, що це перший випадок, коли гібридна вітряна і сонячна електростанція безпосередньо підключені до аміачного заводу.

У процесі також задіяний електроліз води. Чиста енергія, що виробляється сонячними панелями і вітряними турбінами, використовується для живлення електролізера, — пристрою, який подає електрику на воду для розщеплення молекул H20 на водень і кисень.

Синтез аміаку — третій і останній крок. Водень, отриманий методом електролізу, з'єднується з азотом, витягнутим із повітря, у процесі, званому синтезом Габера-Боша. Ця процедура виконується в "циклі синтезу", адаптованому для ефективної роботи, незважаючи на переривчастий характер поновлюваних джерел енергії.

Раніше ми писали, що найнебезпечніший газ у світі вчені перетворили на джерело зеленої енергії. Метод був натхненний природою, зокрема фотосинтезом, але з використанням каталізатора із золота, паладію та нітриду галію.

Повідомляли також, що в Китаї будують сонячну вежу, яка вироблятиме 3,65 млрд КВт*год енергії на рік. Нова китайська сонячна електростанція потужністю 200 МВт займатиме близько 3529,8 млн квадратних метрів.