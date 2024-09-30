Ученые впервые объединили ветер, солнце, воду, чтобы произвести 5000 т редкого энергоносителя

В процессе получения аммиака задействован электролиз воды. Чистая энергия, вырабатываемая солнечными панелями и ветряными турбинами, используется для питания электролизера.

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Ученым Дании впервые удалось получить аммиак напрямую из энергии ветра и солнца. Благодаря этому синтезу три компании — Topsoe, Skovgaard Energy и Vestas, — выработали 5000 тонн "зеленого" аммиака в год на заводе Ramme, передает ecoticias.com.

Одной из инноваций и отличительных особенностей этого завода является то, что он может регулировать производство в соответствии с колебаниями солнечной и ветряной энергии в реальном времени. Завод Ramme будет производить 5000 т "зеленого" аммиака в год, который затем можно будет использовать в качестве удобрения, топлива и энергоносителя.

Завод получает электроэнергию из парка возобновляемой энергии, расположенного неподалеку. Парк располагает шестью ветряными турбинами Vestas V80 мощностью 12 МВт, а также солнечной электростанцией мощностью 50 МВт, оснащенной двусторонними фотоэлементами. Издание сообщает, что первый случай, когда гибридная ветряная и солнечная электростанция напрямую подключены к аммиачному заводу.

В процессе также задействован электролиз воды. Чистая энергия, вырабатываемая солнечными панелями и ветряными турбинами, используется для питания электролизера, — устройства, которое подает электричество на воду для расщепления молекул H20 на водород и кислород.

Синтез аммиака — третий и последний шаг. Водород, полученный методом электролиза, соединяется с азотом, извлеченным из воздуха, в процессе, называемом синтезом Габера-Боша. Эта процедура выполняется в "цикле синтеза", адаптированном для эффективной работы, несмотря на прерывистый характер возобновляемых источников энергии.

Ранее мы писали, что самый опасный газ в мире ученые превратили в источник зеленой энергии. Метод был вдохновлен природой, в частности фотосинтезом, но с использованием катализатора из золота, палладия и нитрида галлия.

Сообщали также, что в Китае строят солнечную башню, которая будет вырабатывать 3,65 млрд КВт*ч энергии в год. Новая китайская солнечная электростанция мощностью 200 МВт будет занимать около 3529,8 млн квадратных метров.