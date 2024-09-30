Самый опасный газ в мире ученые превратили в источник зеленой энергии: как это удалось

Метод был вдохновлен природой, в частности фотосинтезом, но с использованием катализатора из золота, палладия и нитрида галлия

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Исследователи из Университета Макгилла (Канада) разработали процесс преобразования углекислого газа и метана в оксид углерода и "зеленый" метанол, подвергая их воздействию солнечного света. Они используют солнечный свет для преобразования двух самых вредных парниковых газов в ценные химические вещества, пишет ecoticias.com.

Это открытие может стать жизнеспособным решением проблемы изменения климата и предоставить более устойчивую альтернативу для производства определенных промышленных продуктов.

Используемый процесс был вдохновлен природой, в частности фотосинтезом, но с использованием катализатора из золота, палладия и нитрида галлия. Он работает при комнатной температуре без необходимости в экстремальном нагреве или агрессивных химикатах. Результатом является положительное воздействие, сокращение загрязняющих газов и движение к чистым нулевым выбросам.

По словам ученых, эта процедура дает возможность преобразовывать метан и углекислый газ в "зеленый" метанол и оксид углерода в одной реакции. Оба продукта высоко ценятся в химическом и энергетическом секторах, что делает эту систему важной возможностью для продвижения устойчивого развития.

Сочетание золота, палладия и нитрида галлия действует как катализатор. Когда этот катализатор подвергается воздействию солнечного света, он запускает реакцию, в которой атом кислорода из углекислого газа связывается с молекулой метана и генерирует зеленый метанол. Побочным продуктом этого процесса является оксид углерода.

Ранее мы писали, что найден источник, который сможет генерировать энергию 20 млн лет, но есть сложности. Ожидается, что кроме чистой энергии, новая технология позволит получать зеленый водород, аммиак и пресную воду.

Также сообщали, что на территории США обнаружили сотни потенциальных геотермальных скважин, из которых американцы скоро смогут получать электроэнергию.