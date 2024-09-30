Найнебезпечніший газ у світі вчені перетворили на джерело зеленої енергії: як це вдалося

Метод був натхненний природою, зокрема фотосинтезом, але з використанням каталізатора із золота, паладію та нітриду галію

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Дослідники з Університету Макгілла (Канада) розробили процес перетворення вуглекислого газу і метану на оксид вуглецю і "зелений" метанол, піддаючи їх впливу сонячного світла. Вони використовують сонячне світло для перетворення двох найшкідливіших парникових газів на цінні хімічні речовини, пише ecoticias.com.

Це відкриття може стати життєздатним розв'язанням проблеми зміни клімату та надати більш стійку альтернативу для виробництва певних промислових продуктів.

Процес, що використовується, був натхненний природою, зокрема фотосинтезом, але з використанням каталізатора із золота, паладію та нітриду галію. Він працює за кімнатної температури без потреби в екстремальному нагріванні або агресивних хімікатах. Результатом є позитивний вплив, скорочення забруднювальних газів і рух до чистих нульових викидів.

За словами вчених, ця процедура дає можливість перетворювати метан і вуглекислий газ на "зелений" метанол і оксид вуглецю в одній реакції. Обидва продукти високо цінуються в хімічному та енергетичному секторах, що робить цю систему важливою можливістю для просування сталого розвитку.

Поєднання золота, паладію і нітриду галію діє як каталізатор. Коли цей каталізатор піддається впливу сонячного світла, він запускає реакцію, в якій атом кисню з вуглекислого газу зв'язується з молекулою метану і генерує зелений метанол. Побічним продуктом цього процесу є оксид вуглецю.

Раніше ми писали, що знайдено джерело, яке зможе генерувати енергію 20 млн років, але є складнощі. Очікується, що крім чистої енергії, нова технологія дасть змогу отримувати зелений водень, аміак і прісну воду.

Також повідомляли, що на території США виявили сотні потенційних геотермальних свердловин, з яких американці скоро зможуть отримувати електроенергію.