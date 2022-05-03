Болгария и Чехия пытаются выйти из нефтяного эмбарго против РФ, – СМИ

Дипломаты предупредили, что отказ одной или двух стран вызовет эффект домино. Следующими будут Словакия и Венгрия, которые покупают почти 100% нефти у РФ по трубопроводу "Дружба".

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Чиновники некоторых стран Евросоюза пытаются отказаться от нефтяного эмбарго против России. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на европейских дипломатов в Брюсселе.

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Во время дипломатических переговоров представители Болгарии и Чехии заявили, что могут добиваться отказа от этой меры. Один европейский дипломат предупредил, что предоставление исключений одному или двум сильно зависимым государствам вызовет эффект домино.

По информации СМИ, Европейская комиссия завершила подготовку шестого пакета санкций против РФ, который предусматривает постепенное прекращение закупок нефти в РФ за 6-8 месяцев. Исключение планируют сделать для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки до 2023 года, поскольку страны полностью зависят от российского ресурса.

[ + – ] Страны ЕС в прошлом году купили у РФ сырой нефти на 71 млрд евро Фото: Getty Images

Еврокомиссия не планирует обнародовать новый пакет против России до того, как ее президент Урсула фон дер Ляйен не выступит перед Европейским парламентом 4 мая, пишет АFP.

Дипломаты опасаются, что многие страны начнут требовать освободить их от эмбарго и Евросоюз не придет к согласию. Словакия и Венгрия получают нефть по крупному магистральному нефтепроводу "Дружба". Потребуется несколько лет на его полную перестройку, чтобы импортировать нефть из других стран, обратили внимание чиновники.

[ + – ] Нефтепровод "Дружба" построило в 1960-х годах советское предприятие "Ленгазспецстрой"

Напомним, что Германия 2 мая заявила о готовности немедленно поддержать нефтяное эмбарго против РФ. Власти страны уже просят потребителей европейских стран быть готовыми к повышению цен на энергоресурсы.

Благодаря позиции Германии, Австрия, Венгрия и Словакия смогли отозвать вето на эмбарго российской нефти. Польша также заявила о готовности помочь Германии отказаться за счет использования мощностей нефтеперерабатывающего завода в Гданьске.

Евростат ранее подсчитал, что Моcква получает больше доходов от продажи нефти, а не газа. Страны Евросоюза в 2021 году импортировал из РФ сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 71 млрд евро, а газа закупили лишь на 18 млрд.