Повлияла Германия: три страны ЕС отозвали вето на нефтяное эмбарго против России

Запрет на импорт российской нефти одобрят быстро, но на реализацию уйдет несколько месяцев. По оценкам центра Bruegel, Евросоюз каждый день покупает у РФ нефти на 450 млн евро.

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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго на импорт российской нефти, в ЕС больше не осталось противников этой меры. Об этом сообщила немецкая медиагруппа ZDF со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

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Основным фактором стало заявление правительства Германии о поддержке нефтяного эмбарго. Детальные вопросы о переходных периодах остаются открытыми, говорят собеседники.

"Вероятно, решение об эмбарго примут в ближайшие несколько дней, но реализуют за несколько месяцев", – сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.

[ + – ] Решение о нефтяном эмбарго реализуют через несколько месяцев Фото: Getty Images

По словам дипломатов, Словакия и Венгрия были против быстрого эмбарго из-за высокой зависимости от поставок нефти из РФ. Потребители из стран южной Европы уже беспокоятся ростом цен на энергоносители, который последует за эмбарго.

Следующие несколько дней, вероятно, покажут развитие планов по введению эмбарго, уверены политики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет как можно скорее представить проект нового пакета санкций против России.

Германия просит дать время

Германия изменила курс из-за недавних успехов в поиске альтернативных поставщиков нефти, отметили источники. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил 26 апреля, что зависимость Германии от российской нефти сократилась с 35% до 12% за последние 2 месяца.

[ + – ] Нефть поставляют цистернами

Йорг Кукис, один из ближайших советников канцлера Германии Шольца, заявил, что стране нужно время, чтобы найти другие источники нефти. Одним из предложений может быть разрешение импорта российской нефти до осени или даже до зимы.

Возможная альтернатива запрету на импорт — введение предельных цен на нефть из России. По оценкам аналитического центра Bruegel, ЕС каждый день импортирует нефти из РФ на 450 млн евро.

Фокус ранее писал, что интенсивные переговоры по срокам введения эмбарго на нефть из РФ пройдут с 30 апреля по 1 мая. Европейские чиновники говорят о повышении ставок в отношениях ЕС и России после этого шага.

Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявлял, что будущие санкции против РФ могут вызвать сильнейшие в истории потрясения на рынке нефти.