"Антироссийские санкции": в ОПЕК предрекли кризис с поставками нефти

По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, ежедневную потерю в более 7 миллионов баррелей нефти невозможно будет компенсировать увеличением добычи.

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 11 апреля заявил, что нынешние и будущие экономические санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Он также дал понять представителям Евросоюза, что потери объемов российской нефти невозможно будет компенсировать за счет увеличение добычи странами-экспортерами. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Заявление Баркиндо прозвучало во время встречи в Вене чиновников Евросоюза с представителями ОПЕК, где обсуждались перспективы увеличения добычи нефти в контексте потенциальных санкции против России.

По его словам, в результате введения антироссийских санкций организация может столкнуться с потерей более 7 миллионов баррелей российского экспорта нефти и другого топлива в день.

"Учитывая текущие перспективы спроса, будет практически невозможно восполнить потери в объемах такого масштаба", — отметил генсек.

В свою очередь представители ЕС предложили нефтедобывающим странам рассмотреть возможность увеличения поставок, чтобы помочь снизить растущие цены на нефть, которые достигли своего пика за последние 14 лет. Европейские чиновники отметили, что ОПЕК несет ответственность за обеспечение сбалансированности нефтяных рынков.

Однако Баркиндо возразил, что нынешние колебания на рынке вызваны "нефундаментальными факторами", которые невозможно полностью контролировать со стороны ОПЕК. В связи с этим, генсек дал понять, что страны-экспортеры не будут наращивать объемы добычи и призвал Брюссель поощрять "реалистичный подход" к энергетическому переходу.

Позиция стран по антироссийским санкциям

Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Еврокомиссия готовила предложения по нефтяному эмбарго в отношении России. За такие меры выступили главы МИД Ирландии, Литвы и Нидерландов на фоне позиции Австралии, Канады и США, которые меньше зависят от российских поставок, чем Европа, и которые уже запретили закупки российской нефти.

Однако страны ЕС расходятся во мнениях, стоит ли им следовать примеру этих стран, учитывая их более высокую зависимость от российской нефти и вероятность того, что такой шаг приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Напомним, что США задействовала свои стратегические запасы нефти (SPR) в попытке контролировать цены на энергоносители, которые резко возросли после введения антироссийских санкций. В течение нескольких месяцев из американских запасов "достанут" около 180 млн баррелей нефти из 568,3 млн, находящихся в резерве.

В Германии начали реализовывать чрезвычайный план по управлению поставками природного газа в условиях возможного прекращения его поставок из России. В Берлине серьезно опасаются того, что РФ может сократить поставки газа в регион после отказа проводить оплату за энергоносители в российских рублях.