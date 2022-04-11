"Антиросійські санкції": в ОПЕК передбачили кризу з постачанням нафти

За словами генсека ОПЕК Мохаммеда Баркіндо, щоденну втрату понад 7 мільйонів барелів нафти неможливо буде компенсувати збільшенням видобутку.

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Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо 11 квітня заявив, що нинішні та майбутні економічні санкції щодо Росії можуть призвести до одного з найсерйозніших потрясінь із постачанням нафти за всю історію. Він також дав зрозуміти представникам Євросоюзу, що втрати обсягів російської нафти неможливо компенсувати за рахунок збільшення видобутку країнами-експортерами. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Заява Баркіндо прозвучала під час зустрічі у Відні чиновників Євросоюзу з представниками ОПЕК, де обговорювалися перспективи збільшення видобутку нафти в контексті потенційних санкцій проти Росії.

За його словами, внаслідок введення антиросійських санкцій організація може зіткнутися із втратою понад 7 мільйонів барелів російського експорту нафти та іншого палива на день.

"З огляду на поточні перспективи попиту, практично неможливо буде заповнити втрати в обсягах такого масштабу", — зазначив генсек.

Зі свого боку представники ЄС запропонували нафтовидобувним країнам розглянути можливість збільшення постачання, щоб допомогти знизити ціни на нафту, що зросли і досягли свого піку за останні 14 років. Європейські чиновники зазначили, що ОПЕК відповідає за забезпечення збалансованості нафтових ринків.

Проте Баркіндо заперечив, що нинішні коливання на ринку викликані "нефундаментальними факторами", які неможливо повністю контролювати з боку ОПЕК. У зв'язку з цим генсек дав зрозуміти, що країни-експортери не нарощуватимуть обсяги видобутку і закликав Брюссель заохочувати "реалістичний підхід" до енергетичного переходу.

Позиція країн щодо антиросійських санкцій

Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі Єврокомісія готувала пропозиції щодо нафтового ембарго стосовно Росії. За такі заходи виступили глави МЗС Ірландії, Литви та Нідерландів на тлі позиції Австралії, Канади та США, які менше залежать від російських постачань, ніж Європа, і які вже заборонили закупівлю російської нафти.

Однак країни ЄС розходяться в думках, чи варто їм наслідувати приклад цих країн, враховуючи їхню вищу залежність від російської нафти та ймовірність того, що такий крок призведе до зростання і без того високих цін на енергоносії в Європі.

Нагадаємо, що США задіяли свої стратегічні запаси нафти (SPR) у спробі контролювати ціни на енергоносії, які різко зросли після запровадження антиросійських санкцій. Протягом кількох місяців з американських запасів "дістануть" близько 180 млн. барелів нафти з 568,3 млн., що знаходяться в резерві.

У Німеччині почали реалізовувати надзвичайний план управління поставками природного газу в умовах можливого припинення його поставок з Росії. У Берліні серйозно побоюються, що РФ може скоротити постачання газу в регіон після відмови проводити оплату за енергоносії у російських рублях.