Саудівська Аравія знижує ціни на нафту, світові котирування падають, — Reuters

Саудівська Аравія в лютому знизить ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, зокрема для основного азійського ринку.

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Світові ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок, 8 січня, на тлі різкого зниження її вартості Саудівською Аравією, провідним експортером на глобальному ринку, і зростання видобутку країнами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Про це повідомило Reuters.

Як зазначає агентство, це нівелювало побоювання з приводу ескалації геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Якщо детальніше, то експерти зафіксували зниження ціни на нафту марки Brent на 1,09%, або 86 центів, — до 77,90 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 1,15%, або 85 центів, — до 72,96 долара за барель.

Обидва контракти зросли більш ніж на 2% у перший тиждень 2024 року після того, як інвестори повернулися з новорічних відпусток, щоб зосередитися на геополітичних близькосхідних ризиках після нападів єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.

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Скорочення видобутку групою ОПЕК+ спрямоване на запобігання накопиченню нафти в сховищах на тлі побоювань, що млява економіка призведе до скорочення світового попиту. Таким чином Саудівська Аравія бере на себе основний удар, добровільно скорочуючи видобуток на 2 мільйони барелів на день протягом першого кварталу 2024 року і, можливо, довше.

У неділю, 7 січня, зростання пропозиції на ринку нафти і конкуренція з ключовими виробниками спонукали саудитів знизити лютневу офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської нафти Arab Light для поставок в Азію до найнижчого рівня за 27 місяців.

"Скорочення Saudi Aramco своїх лютневих OSP посилює чутки про слабкий попит", — наголосила Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Нафта і ситуація на Близькому Сході

Водночас експерти зазначають, що геополітична напруженість на Близькому Сході все одно зростатиме, що безумовно позначиться на обмеженому спаді видобутку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який цього тижня перебуває на Близькому Сході, заявив, що конфлікт у Газі може поширитися на весь регіон, якщо не буде вжито узгоджених мирних зусиль. А прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати війну доти, доки ХАМАС не буде ліквідовано.

Водночас напруженість навколо Червоного моря є єдиною противагою цінам на сиру нафту, хоча відносно слабкою та періодичною.

Що відбувається на ринку

Як показало дослідження Reuters, компенсуючи тиск на ціни, що підвищуються, зумовлений геополітичними побоюваннями, видобуток в ОПЕК виріс у грудні минулого року на 70 тисяч барелів на добу — до 27,88 мільйона барелів на добу.

Крім того, у США зростає кількість бурових установок, повідомила компанія Baker Hughes у своєму щотижневому звіті.

А JPMorgan прогнозує, що в першій половині 2024 року буде додано 26 нафтових вишок, більшість з яких будуть розташовані в російській Пермі.

Щодо цін на нафту в Україні, то у 2023 році вони також впали на 10% вперше за два роки. Завдяки цьому на українських АЗС подешевшали бензин і дизельне пальне.

Водночас Україна імпортує практично весь обсяг пального, і основним фактором, що впливає на його ціну, є світові ціни, а скоріше — їхні різкі коливання.

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Нагадаємо, як писали ЗМІ 27 грудня, РФ отримує великі доходи від продажу нафти і газу. За даними російського Мінфіну, з січня по листопад поточного року доходи федерального бюджету збільшилися на 4,8% рік до року — до 25,96 трильйона рублів.