Нафта вже дорожчає: чому змінюється ціна в перші дні 2024 року

За інформацією агентства Reuters, середня ціна на нафту марки Brent у 2024 році коливатиметься в районі 82,56 долара за барель — це перевищує ціновий показник 2023 року.

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Вартість нафти подорожчала під час першої сесії 2024 року, оскільки трейдери побоюються перебоїв з поставками на Близькому Сході після військово-морського зіткнення в Червоному морі. Також ринок перебуває під впливом святкового періоду, під час якого попит на "чорне золото" підвищується. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, за даними агентства, нафта марки Brent подорожчала на 1,28 долара, або на 1,7%, до 78,32 долара за барель станом на ранок 2 січня. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 72,69 долара за барель, подорожчавши на 1,04 долара, або на 1,5%.

Прогнозується, що у 2024 році нафта марки Brent коштуватиме в середньому 82,56 долара — це трохи вище за середній показник, що був у 2023 році (82,17 долара). Очікується, що попит буде обмежений слабким глобальним зростанням, хоча геополітична напруженість ще може змінити ситуацію.

Також зазначається, що в Китаї очікування інвесторів щодо нових заходів стимулювання зросли після того, як виробнича активність у грудні скоротилася третій місяць поспіль. Стимулювання може повісити попит на нафту.

Нові санкції проти Росії: які обмеження з'явилися у 2024 році

У грудні цього року ЄС запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії, які почали діяти з 1 січня. Нові обмеження торкнуться алмазів і діамантів, а також — поставок товарів подвійного призначення, які окупанти використовують в оборонній сфері. Наприклад, літієві батареї, електродвигуни, верстати тощо.

Крім того, президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про заходи проти фінансових структур, пов'язаних із поставками для військово-промислового комплексу (ВПК) Росії.

Також Велика Британія 14 грудня оголосила про введення нових санкцій проти Росії. Так, країна заважатиме імпорту російських алмазів, під забороною також опинилися товари подвійного призначення.

Нагадаємо, як писали ЗМІ 27 грудня, РФ отримує великі доходи від продажу нафти і газу. За даними російського Мінфіну, з січня по листопад поточного року доходи федерального бюджету збільшилися на 4,8% рік до року — до 25,96 трильйона рублів.