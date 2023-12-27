Санкції не заважають: РФ отримує великі доходи від продажу нафти і газу, — ЗМІ

За даними російського Мінфіну, з січня по листопад поточного року доходи федерального бюджету збільшилися на 4,8% рік до року — до 25,96 трильйона рублів.

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Навіть з урахуванням міжнародних санкцій майже третину надходжень федерального бюджету Росія покриває завдяки продажам нафти і газу. Рівень залежності російського бюджету від таких надходжень залишився на колишньому рівні, повідомляє видання "Коммерсантъ".

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Так, за словами глави Міністерства фінансів РФ Антона Силуанова, фінансові надходження у 2023 році залишилися на рівні минулих років.

"Приблизно близько третини своїх доходів федеральний бюджет поповнює за рахунок нафтогазових джерел", — сказав він.

Силуанов зазначив, що в макропрогнозі щодо розвитку економіки РФ закладено ціну на нафту на рівні близько 70 доларів за барель. У бюджеті враховано базову ціну нафти в 60 доларів за барель, а різницю заповнюють грошима з Фонду національного добробуту (ФНБ)

"Навіть якщо ціна на нафту буде нижчою за заплановану, ми зможемо виконати в будь-якому разі всі зобов'язання, але трохи менше сформуємо Фонд національного добробуту. Хоча впевнений, що виконуватимемо наші планові показники і за ФНБ", — додав міністр.

Як наповнювався федеральний бюджет РФ у 2023 році

За даними російських журналістів, із січня до листопада поточного року доходи федерального бюджету зросли на 4,8% рік до року — до 25,96 трильйона рублів. Продаючи нафту і газ РФ заробила 17,7 трильйона рублів, доходи країни-агресора збільшилися на 25,6%.

Нові санкції проти Росії: які обмеження з'явилися

У грудні цього року ЄС запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії, які почнуть діяти з 1 січня 2024 року. Нові обмеження торкнуться алмазів і діамантів, а також — поставок товарів подвійного призначення, які окупанти використовують в оборонній сфері. Наприклад, літієві батареї, електродвигуни, верстати тощо.

Крім того, президент США Джо Байден 22 грудня поставив підпис під указом про заходи проти фінансових структур, пов'язаних із поставками для військово-промислового комплексу (ВПК) Росії.

Також Велика Британія 14 грудня оголосила про введення нових санкцій проти Росії. Так, країна заборонила імпортувати російські алмази та експортувати товари подвійного призначення.

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Тим часом у Росії 27 грудня заявили, що частка поставок нафти в Європу впала до 4-5%, тоді як раніше цей показник становив 40-45%. Ключовими торговельними партнерами РФ тепер є Китай та Індія, а не Євросоюз.

Також Фокус розповідав, що Росія виділила понад 12 мільярдів доларів як державні субсидії та кредити, щоб уберегти від санкцій свій авіаційний сектор.