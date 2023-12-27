Залишилися тільки Індія і Китай: Європа скоротила імпорт російської нафти в 10 разів

За словами віце-прем'єра РФ Олександра Новака, частка європейських країн в експорті нафти з Росії впала приблизно до 4-5% із приблизно 40-45%.

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Половину відвантаженої з Росії нафти і нафтопродуктів у 2023 році було спрямовано до Китаю, а частка експорту до Індії зросла до 40% за два роки. Водночас поставки в Європу зменшилася в десять разів. Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, передає Reuters.

"Основними партнерами в нинішній ситуації є Китай, частка якого зросла приблизно до 45-50%, і, звісно, Індія", — сказав Новак, який курирує енергетичний сектор Росії.

Згідно з його заявою, раніше майже не здійснювалося поставок до Індії, але за два роки загальна частка поставок до цієї країни досягла 40%.

Новак зазначив, що частка поставок нафти з Росії до Європи знизилася приблизно до 4-5%, як порівняти з попереднім показником, який становив приблизно 40-45%.

Нагадаємо, що майже п'ять мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" не досягли індійських нафтопереробних заводів. Танкери простоюють за кілометри від пункту призначення. Іноді навіть понад місяць. Точна причина незрозуміла, однак, як вважають експерти, однією з них можуть бути санкції Сполучених Штатів Америки.

Також повідомлялося, що Росія вперше направила в Китай танкери через Арктику.

А з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 і Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.