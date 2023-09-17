Підштовхнули західні санкції: Росія вперше направила до Китаю танкери через Арктику, — FT

Експерти зазначили, що прохід не пристосованих суден небезпечним маршрутом через Льодовитий океан може призвести до катастрофи і розливу величезної кількості нафти.

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У серпні Росія вперше відправила два нафтові танкери до Китаю північним морським шляхом, який проходить через Льодовитий океан. До цього кроку підштовхнули західні санкції, а також можливість скоротити доставку вантажу на 10 днів. Про це пише Financial Times.

На перший погляд транспортування вантажів північним маршрутом не є чимось особливим, однак автори публікації зазначили, що йдеться про судна, які не пристосовані до руху в Льодовитому океані.

"У серпні два танкери отримали дозвіл на проходження маршруту завдовжки 3 500 миль уздовж північного узбережжя Росії, незважаючи на те, що вони не є танкерами так званого "льодового класу", які посилені для роботи в льодових водах", — пишуть оглядачі.

Транспортування нафти Льодовитим океаном загрожує серйозною екологічною катастрофою, оскільки є небезпека розливу величезної кількості нафти через те, що судна не розраховані на експлуатацію в жорстких умовах Півночі. На думку британського експерта Чарлі Кроніка з Greenpeace UK, морська крига непередбачувана, тому використання танкерів, що не належать до льодового класу, посилює і без того високу ймовірність аварії.

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Однак Росія в умовах санкційного тиску все частіше вдається до логістичних маршрутів у Льодовитому океані. Компанія "Росатом", яка регулює рух Арктикою, дозволила суднам "нельодового" класу ходити за маршрутом у період з липня до середини листопада самостійно або, за важчих льодових умов, із супроводом криголамів. Цьому сприяло і глобальне потепління, через яке відносно безпечні маршрути мають більший часовий коридор.

Морські маршрути з РФ до Китаю

Крім того, під час відправлення вантажу Арктикою істотно економиться час. Наприклад, шлях із Приморська до Китаю через Суецький канал займає близько 45 днів, тоді як шлях північним маршрутом займає 35 днів. Однак у будь-якому разі ризик катастрофи вельми великий, вважають представники екологічної групи Bellona, оскільки рух північним морським шляхом навіть влітку — завжди нелегка і небезпечна справа.

Раніше повідомлялося, що на думку оглядачів Bloomberg, цієї осені дефіцит нафти очікується на рівні понад 3 мільйони барелів на день. Такий показник пов'язаний з тим, що лідер групи ОПЕК Саудівська Аравія за підтримки Росії планує й надалі скорочувати обсяги видобутку нафти до кінця цього року.