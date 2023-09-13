Грошей усе більше: чому доходи РФ від продажу нафти знову б'ють рекорди

Російська Федерація за підсумками серпня зуміла отримати рекордні доходи від продажу нафти навіть при тому, що загальний обсяг російського експорту "чорного золота" скоротився.

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Росія не відчуває нестачі в грошах для продовження війни проти України, оскільки продовжує отримувати чималі доходи від продажу нафти. Так, наприклад у серпні 2023 року РФ отримала найбільший дохід від нафтового експорту з осені 2022 року, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Аналітики зазначають, що заробити вийшло завдяки вищим цінам на нафту, які компенсували скорочення поставок "чорного золота" РФ.

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В останній місяць літа доходи від поставок російської нафти зросли майже на 2 мільярди доларів — до 17,1 мільярда. Це найвищий рівень з жовтня 2022 року, коли, як свідчать дані IEA, російський експорт склав 17,3 мільярда доларів.

При цьому загальний обсяг російського експорту нафти в серпні скоротився на 150 тисяч барелів на добу, до 7,2 мільйона. Це на 570 барелів на добу менше, ніж роком раніше.

Тим часом поставки до Китаю та Індії порівняно з квітнем і травнем знизилися на 800 тисяч барелів на добу — з 4,7 мільйона до 3,9 мільйона в серпні, але водночас становили понад половину загального обсягу.

За даними агентства, російська нафта Urals, у серпні коштувала в середньому близько 70 доларів за барель — це на 10 доларів перевищує рівень стелі цін, встановленої країнами G7 і Євросоюзу. У перший тиждень вересня середня ціна Urals підросла до 75 доларів за барель.

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Російська нафта дорожчає через скорочення експорту щодо травня. Через це зростає напруга на світових ринках. Також через подорожчання нафтопереробні заводи в Індії, як зазначає агентство, вже шукають альтернативи, вони збільшили поставки з країн Близького Сходу.

Нагадаємо, у США поки що не бачать поки що для занепокоєння через нафту з РФ, а G7 відклали регулярні перегляди цін на нафту через різке їхнє зростання. Водночас у деяких російських регіонах виник дефіцит пального. Експерти Фокуса пояснили чому почалася паливна криза у країни-агресора і назвали РФ країною порожньої бензоколонки.