G7 відклали регулярні перегляди цін на російську нафту через різке їх зростання, — Reuters

Російська нафта торгується вище за лімітовану ціну і використовує "сірий" флот танкерів. Це ускладнює можливості контролю Заходу за дотриманням цінових обмежень.

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Російські нафтові компанії віднайшли способи продажу нафти марки Urals і нафтопродуктів, використовуючи менше західних суден і знижуючи страхові виплати, повідомляє Reuters. Це дало змогу Росії обходити обмеження цін, накладених на російську нафту, і продавати її вище ліміту.

Країни G7 пояснюють це тим, що компанії, які сприяють нафтовій торгівлі Росії, перебувають за межами впроваджених санкцій. Тож російське паливо таким чином можуть купувати треті країни, що збільшує дохід РФ від продажу цього енергоресурсу.

Нагадаємо, що Велика сімка разом з Євросоюзом та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні 2022 року, а з лютого цьогоріч — на паливо. Спочатку країни ЄС погодилися переглядати ліміт ціни кожні два місяці та коригувати його, якщо необхідно, тоді як G7 переглядатиме цінову стелю за необхідності. Однак Велика сімка не переглядала обмеження з березня 2023 року і, за даними Reuters, не планує найближчим часом коригувати їх.

"У червні або липні були деякі переговори про перегляд або принаймні про це, але формально цього ніколи не було", — пише агентство з посиланням на одне дипломатичне джерело.

Як прогнозує Reuters, саме вереснева Генеральна Асамблея ООН може стати неформальною платформою для перемовин щодо такого обмеження.

Міністерство фінансів Росії повідомило, зазначає агентство, що середня ціна на сиру нафту марки Urals відновилася до 74 доларів за барель у нинішньому серпні, що значно перевищує максимальну межу в 60 доларів за барель, і зросла з середнього 56 доларів за перші шість місяців року. Російські нафтопродукти, такі як мазут і дизельне паливо, також перевищили санкційні обмеження.

Проте, як писав Фокус, США не бачать занепокоєння через російську нафту і вважають, що впроваджені санкції діють.

Тим часом у південних регіонах Росії вже помітили дефіцит пального. Експерти Фокусу пояснили початок паливної кризи у країни-агресора і назвали РФ країною пустої бензоколонки.