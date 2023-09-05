Санкції ще не зжили себе: у США не бачать причин для занепокоєння через нафту РФ

Із середини липня 2023 року еталонна російська нафта марки Urals котирується вище 60 доларів за барель. Водночас деякі нафтопродукти перевищили верхню межу, встановлену США, країнами "сімки" та Європейським Союзом.

Related video

Обмеження ціни на нафту для Росії, яке наприкінці 2022 року запровадили США і союзники за повномасштабне вторгнення в Україну, знизило доходи Кремля. Про це пише агентство Bloomberg.

Так, за словами виконувача обов'язків помічника міністра фінансів США Еріка Ван Ностранда, обмеження продовжують працювати навіть через дев'ять місяців після введення.

Водночас у публікації йдеться про те, що з середини липня флагманська російська нафта сорту Urals котирується вище за 60 доларів за барель, а вартість деяких нафтопродуктів перевищила ліміт, встановлений США, країнами "Великої сімки" та Європейським союзом.

Важливо

Бензоколонка без нафтодоларів. Коли у Росії виникне дефіцит коштів на війну

Водночас Ван Ностранд зазначає, що Росія продовжує забезпечувати хороше постачання ринку нафтою, тому в США "не хочуть порушувати світовий нафтовий ринок таким чином, щоб це могло призвести до нестабільності".

Він також заявив, що США оцінюють ефективність своєї політики за тим, чи дає вона змогу покупцям по всьому світу домовлятися про великі знижки на російські поставки.

"Ми не вимірюємо успіх проєкту тільки тим, скільки молекул нафти проходить конкретно під кришкою. Ми розглядаємо це як ринковий механізм зміни стимулів нафтового ринку", — підкреслив представник Мінфіну.

Нагадаємо, 25 липня агентство Bloomberg писало, що на європейському континенті майже ніхто не цікавиться російською нафтою. З цієї причини морський експорт сирої нафти в липні скоротився до 104 тисяч барелів на добу. Судна з російською нафтою майже завжди прямували до Болгарії.

Зазначимо, що 25 серпня США запровадили санкції проти 11 фізичних і двох юридичних осіб із РФ. Обмеження було накладено на осіб і компанії, які вважаються причетними до викрадення українських дітей. Так, у списку санкцій опинився дитячий центр "Артек" в окупованому Криму, а також мати Рамзана Кадирова Аймані та Фонд Ахмата Кадирова.