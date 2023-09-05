Санкции еще не изжили себя: в США не видят причин для беспокойства из-за нефти РФ

С середины июля 2023 года эталонная российская нефть марки Urals котируется выше 60 долларов за баррель. В то же время некоторые нефтепродукты превысили верхний предел, установленный США, странами "семерки" и Европейским Союзом.

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Ограничение цены на нефть для России, которое в конце 2022 года ввели США и союзники за полномасштабное вторжение в Украину, снизило доходы Кремля. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, по словам исполняющего обязанности помощника министра финансов США Эрика Ван Ностранда, ограничения продолжают работать даже спустя девять месяцев после введения.

При этом в публикации говорится, что со середины июля флагманская российская нефть сорта Urals котируется выше 60 долларов за баррель, а стоимость некоторых нефтепродуктов превысила лимит, установленный США, странами "Большой семерки" и Европейским союзом.

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В то же время Ван Ностранд отмечает, что Россия продолжает обеспечивать хорошее снабжение рынка нефтью, поэтому в США "не хотят нарушать мировой нефтяной рынок таким образом, чтобы это могло привести к нестабильности".

Он также заявил, что США оценивают эффективность своей политики по тому, позволяет ли она покупателям по всему миру договариваться о больших скидках на российские поставки.

"Мы не измеряем успех проекта только тем, сколько молекул нефти проходит конкретно под крышкой. Мы рассматриваем это как рыночный механизм изменения стимулов нефтяного рынка", — подчеркнул представитель Минфина.

Напомним, 25 июля агентство Bloomberg писало, что на европейском континенте почти никто не интересуется российской нефтью. По этой причине морской экспорт сырой нефти в июле сократился до 104 тысяч баррелей в сутки. Суда с российской нефтью почти всегда направлялись в Болгарию.

Отметим, что 25 августа США ввели санкции против 11 физических и двух юридических лиц из РФ. Ограничения были наложены на лица и компании, которые считаются причастными к похищению украинских детей. Так, в санкционном списке оказался детский центр "Артек" в оккупированном Крыму, а также мать Рамзана Кадырова Аймани и Фонд Ахмата Кадырова.