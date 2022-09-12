Основной удар: как на Россию повлияет ограничение цены на нефть

О таких санкциях для РФ объявили государства G7, которые сами уже либо полностью отказались от российской нефти, либо находятся в процессе отказа. Новые ограничения должны еще более сузить рынок сбыта для российской нефти.

С 5 декабря 2022 года страны G7 собираются ввести ограничение цены на нефть для России. Фокус в своем обзоре "Принуждение к поражению. Как долго Россия сможет вести войну без нефтедолларов" детально анализирует, как будут действовать нефтяные санкции против России.

Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) в комментарии Фокусу отметил, что прецедентов введения таких санкций еще не было в истории. В целом эксперт упоминает следующие нефтяные санкции:

запрет продажи нефти (Иран и Венесуэла)

ограничение торговли минимальными объемами для удовлетворения потребностей в продовольствии и лекарствах (Ирак)

ограничение цены на нефть (Россия)

Пока остается ряд вопросов о том, как будет действовать ограничение цены на нефть:

какие страны, кроме G7, поддержат санкции

на каком уровне ограничат цену российской нефти

будет ли цена пересматриваться

Опрошенные Фокусом эксперты предполагают, что ограничение цены на нефть для России будет действовать через страхование нефтяных танкеров.

Агия Загребельская, основательница "Лига антитраста" описывает действие механизма следующим образом:

Покупатели нефти, которые в совокупности составляют около 80% мирового ВВП, добровольно обяжутся покупать российскую нефть по заранее определенной цене

Страховые и логистические компании, которые контролируют более 50% мирового рынка перевозок нефти по морю, откажутся страховать и перевозить нефть, цена которой будет выше установленной.

"Нефть сортов российского происхождения нельзя будет вывозить через порты, поскольку страхование таких танкеров будет запрещено. То есть G7 закроет для российских сортов нефти URALS и SOKОL большинство рынков", — комментирует Виталий Шапран, член Совета НБУ.

Нефтяные санкции могут стать мощным орудием воздействия на страну-агрессора. "Если механизм ограничения цен на нефть заработает, его смело можно будет сравнить с HIMARS на санкционном фронте", — заключает Агия Загребельская.

В обзоре обзоре "Принуждение к поражению. Как долго Россия сможет вести войну без нефтедолларов" эксперты также рассказали Фокусу, когда стоит ожидать эффекта от нефтяных санкций.

Также Фокус писал о возможном повышении цен на нефть в Европе во второй половине ноября 2022 года на волне ожидания введения санкций против РФ.

Ранее Фокус со ссылкой на иностранные СМИ сообщал, что Россия по-прежнему получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, благодаря чему может себе позволить финансировать войну в Украине.