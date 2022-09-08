Акцизы и нефть: как и почему осенью вырастут цены на бензин

В Украине готовится возврат акцизов на бензин, дизель и автогаз. Тем временем мировые цены на нефть разогреваются. Так сколько будет стоить горючее в Украине.

Акцизный налог на горючее, отмененный в Украине 15 марта в ответ на военные вызовы, может вернуться. Верховная Рада 30 августа в первом чтении приняла законопроект №7668-д, в соответствии с которым вводятся следующие акцизы:

на сжиженный газ – 52 евро на 1000 литров

альтернативные виды топлива, бензин и дизель – 100 евро на 1000 литров

Следствием повышения акцизов должно стать изменение ценников на АЗК, к которым автомобилисты уже привыкли в последнее время. Поскольку трейдеры-альтруисты в Украине отсутствуют, Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея", в случае введения инициативы прогнозирует следующее подорожание горючего:

на сжиженный газ +3 грн. на литр (ориентировочно до 29 грн. за литр по сравнению со средними ценами по состоянию на начало сентября 2022 года)

бензин +4-5 грн/литр (54-55 грн/литр)

дизель +4-5 грн/литр (57-58 грн/литр)

По прогнозам Рябцева, акцизный налог может быть введен:

с 1 января 2023 года, если законотворцы соблюдают нормы бюджетного и налогового кодексов

с 1 числа любого месяца 2022 года, если применят так называемый "турборежим", что может вызвать проблемы с восстановлением администрирования этого налога

"Удорожание может быть больше, если оно совпадет по времени с ожидаемым в Европе повышением стоимости нефтепродуктов накануне введения нефтяного эмбарго России. Это ограничит предложение сырья в Европе и снизит объемы на спотовом рынке, где закупают топливо украинские трейдеры", — предупреждает Геннадий Рябцев.

Напомним, министры финансов стран G7 договорились ввести ограничение цен с 5 декабря 2022 года для сырой нефти из РФ, и с 5 февраля 2023 для нефтепродуктов, о чем сообщал Фокус.

В ожидании этого Геннадий Рябцев прогнозирует рост цен на нефть по всей Европе во второй половине ноября 2022 года. Дополнительным фактором давления на цены может стать начало отопительного сезона. Поскольку достаточно большое количество потребителей в Европе используют для отопления мазут и газойль (собственно, дизельное топливо). Соответственно, можно сделать предположение, что дизельное топливо будет дорожать быстрее бензина.

"Обезопаситься от осеннего скачка цен в ЕС украинские трейдеры могли бы за счет заключения с производителями топлива среднесрочных и долгосрочных контрактов. В этом случае им не придется искать свободные партии нефтепродуктов на свободном рынке", – советует Геннадий Рябцев. Эксперт уточняет, что пока такой практики среди украинского бизнеса нет, прежде всего, из-за отсутствия оборотных средств.

Государство, по мнению Рябцева, также могло приобщиться к заключению долгосрочных контрактов или договоров резервирования топлива для обеспечения ценовой стабильности на рынке горючего. Прежде всего, такой возможностью должна воспользоваться группа "Нафтогаз", которая имеет соответствующие финансовые ресурсы, или государственные предприятия Госрезерва.

Как сообщал Фокус, 7 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отложил рассмотрение проекта закона о возвращении акцизов на горючее из-за большого количества поданных поправок. Соответственно, на ближайшем пленарном заседании документ рассматриваться не будет

Также Фокус писал, что по информации Кабмина, Украина за полгода резко нарастила импорт горючего из Европы, что помогло преодолеть дефицит, с которым страна столкнулась в первые месяцы после российского вторжения.