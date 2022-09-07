Акцизы на топливо: в Раде отсрочили принятие закона

Законопроект 7668-д о возврате акцизного налога на топливо сняли с повестки дня профильного комитета Рады из-за большого количества правок.

В Комитете Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики решили отложить разбор проекта закона о возврате акцизов на топливо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель финансового комитета Ярослав Железняк.

По его словам, документы рассмотрят позднее из-за большого количества поданных поправок.

"Не свели таблицу из-за количества поправок. Соответственно на ближайшем пленарном заседании его тоже не будет", — сказано в сообщении депутата.

Напомним, Верховная Рада 30 августа поддержала в первом чтении проект закона №7668-д, возвращающий акцизы на топливо. Согласно законопроекту, акциз на бензин и дизель в Украине будет в размере 100 евро за 1000 литров. Аналогичная ставка предлагается для альтернативных видов топлива с этанолом. А вот акциз на газ будет меньшим – 52 евро за 1000 литров.

Вернуть акцизы на топливо предлагает правительство — это поможет пополнить госбюджет. В Кабмине настаивают, что акцизы не повлияют на стоимость бензина и дизеля. Такого же мнения придерживаются и эксперты отрасли.

Ранее Фокус рассказывал, справилась ли Украина с дефицитом топлива в стране. Так, по информации пресс-службы министерства экономики, с марта по август 2022 импорт топлива в Украину вырос в 12 раз и сейчас ежедневно ввозят более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.