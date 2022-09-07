Акцизи на паливо: в Раді відстрочили ухвалення закону

Законопроєкт 7668-д про повернення акцизного податку на паливо зняли з порядку денного профільного комітету Ради через велику кількість правок.

У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики вирішили відкласти розбір проєкту закону про повернення акцизів на пальне. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник фінансового комітету Ярослав Железняк.

За його словами, документи розглянуть пізніше через велику кількість поданих поправок.

"Не звели таблицю через кількість поправок. Відповідно на найближчому пленарному засіданні його теж не буде", — йдеться в повідомленні депутата.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 серпня підтримала у першому читанні проєкт закону №7668-д, який повертає акцизи на паливо. Згідно із законопроєктом, акциз на бензин та дизель в Україні буде у розмірі 100 євро за 1000 літрів. Аналогічна ставка пропонується для альтернативних видів палива з етанолом. А ось акциз на газ буде меншим — 52 євро за 1000 літрів.

Повернути акцизи на паливо пропонує уряд — це допоможе поповнити держбюджет. У Кабміні наполягають, що акцизи не вплинуть на вартість бензину та дизеля. Такої ж думки й експерти галузі.

Раніше Фокус розповідав, чи впоралася Україна з дефіцитом палива в країні. Так, за інформацією пресслужби міністерства економіки, з березня по серпень 2022 року імпорт палива в Україну зріс у 12 разів і зараз щодня ввозять понад 20 тисяч тонн нафтопродуктів.