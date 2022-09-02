Імпорт виріс у 12 разів: Кабмін заявив про повне подолання дефіциту палива в Україні

З березня до серпня імпорт палива в Україну зріс у 12 разів і зараз щодня ввозять понад 20 тисяч тонн нафтопродуктів. Понад 95% бензину та 72% дизеля мають європейське походження.

Україна за пів року різко наростила імпорт бензину та дизеля з Європи, що дозволило подолати дефіцит палива. Наразі ажіотаж на ринку нафтопродуктів не спостерігається. Про це заявила Міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

Вона зазначила, що в березні Україна ввезла з-за кордону лише 58,8 тис. тонн палива, у травні — вже 308,8 тис. тонн, а в серпні — 709,5 тис. тонн. Тобто його імпорт зріс у 12 разів.

"Після ударів Росії по паливній інфраструктурі України ми критично залежні від імпорту нафтопродуктів. Саме тому уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Визначили пріоритетність в'їзду автотранспорту з нафтопродуктами в Україну, забезпечили позачергове оформлення пального на кордонах, передбачили компенсацію за воєнні дії, запровадили страхування залізничних та автоцистерн, а також суден інших країн, які транспортують пальне, ще на початку повномасштабної війни усунули акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%, а також припинили регулювання цін на пальне, щоб дати можливість операторам швидше поповнювати свої запаси. Все це в комплексі дозволило наростити обсяги імпорту у 12 разів", — наголосила Юлія Свириденко.

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За словами міністра, якщо в березні за добу в Україну ввозилося в середньому 827 тис. тонн бензину та 1,4 тис. тонн дизеля, то в серпні — 4,2 тис. тонн та 16,9 тис. тонн, відповідно. У нашій країні накопичено запас нафтопродуктів, черги на АЗС зникли, а ціни на пальне практично не зростають. Вдається повною мірою забезпечити потреби ЗСУ, аграріїв, громадського транспорту, екстрених та комунальних служб.

У Мінекономіки прогнозують, що до кінця року середньомісячне споживання палива становитиме 500-550 тис. тонн. Зараз 95% бензину та 72% дизеля ввозиться з ЄС. Найбільше нафтопродуктів імпортують із Румунії, Литви, Словаччини, Греції, Болгарії та Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні за повернення акцизів на пальне.