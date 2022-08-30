Верховна Рада підтримала повернення акцизів на пальне

Законопроєкт 7668-д встановлює акцизи на нафтопродукти й автогаз. У разі ухвалення його загалом нові ставки діятимуть до закінчення воєнного стану.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні проєкт закону №7668-д, який повертає акцизи на паливо. Його підтримали 236 народних депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт встановлює акциз на бензин і дизель у розмірі 100 євро за 1 000 літрів. Така ж ставка запроваджується і для альтернативних видів палива з вмістом етанолу. А ось акциз на газ в Україні буде меншим — 52 євро за 1 000 літрів.

Тепер проєкт закону треба розглянути у другому читанні та загалом. Якщо парламент підтримає його, то нові акцизи діятимуть до закінчення воєнного стану.

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Крім того, Верховна Рада проголосувала законопроєкт №7669, який дозволяє під час воєнного стану спрямовувати кошти Дорожнього фонду (а його поповнюватимуть і за рахунок акцизів на пальне) не лише на армію і виплату боргів, а й на інші цілі.

На поверненні акцизів на пальне наполягає Кабінет Міністрів — це допоможе поповнити держбюджет. В уряді вважають, що вони не вплинуть на вартість бензину та дизеля. Такої ж думки дотримуються й експерти галузі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Верховній Раді пропонують збільшити у кілька разів штрафи за перевищення швидкості.