Ціна на бензин може підрости: що вплине на вартість палива

В Україні повернули акцизи на пальне. Тепер акцизом у 100 євро за 1000 л пропонують обкладати лише бензин і дизель, а для газу "планку" зменшили до 52 євро.

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики погодив законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на пальне. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Акциз на газ повертається в розмірі 52 євро за 1000 літрів, а не 100 євро, як пропонував уряд. Акциз на імпортний бензин і дизель пропонують на рівні 100 євро/1000 літрів, що збігається з урядовим варіантом.

Водночас акциз і ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу теж дорівнює 100 євро за 1000 літрів (до війни він становив 162 євро).

Зазначимо, що за документ ще мають проголосувати народні депутати Верховної Ради.

Що буде з цінами на пальне

На введенні акцизу наполягали в Кабінеті Міністрів. В уряді вважали, що акцизи не вплинуть на вартість палива на АЗС — зростання стримають глобальні чинники.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю "Економічній правді", розповів, що акециз, який пропонують повернути, все одно залишається значно меншим, ніж був до війни, і значно меншим, ніж у Євросоюзі.

"За такої кон'юнктури ринку та розміру акцизу, наприклад, ціна на дизельне паливо взагалі не повинна змінитися", — зазначив міністр.

Водночас видання Enkorr із посиланням на дані консалтингової компанії А-95 пише, що станом на 29 серпня 2022 року в Україні вперше за два роки почала дорожчати вартість пального.

"Дизельне паливо за тиждень зросло на 2 грн/л (на 4,5%), і ним торгували в середньому по 46,2 грн/л", — ідеться в повідомленні. Загалом залежно від регіону ціни на дизель коливалися від 43 до 49 грн/л.

Докладно про те, що відбудеться на ринку після повернення акцизів на пальне, — у колонці директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна.