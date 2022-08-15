Акцизи по 100: що буде й чого не буде

"Відставити паніку та зраду. Ніхто не хоче податків – ані ринок, ані споживач. Але державі, що воює, потрібні гроші". Думка.

У парламент внесений законопроект про повернення акцизів на пальне. Кабмін запропонував уніфіковану ставку 100 євро за 1000 л на бензин, дизпальне та скраплений газ.

Також все почались інсинуації щодо ПДВ, начебто уряд запропонував повернути його до 20% замість поточних 7%. Мої джерела кажуть, що такої пропозиції наразі немає. І це добре! Бо ПДВ – найбільш криміналізований податок, який держава не зможе нормально адмініструвати, а отже він буде текти у кишені особливо хитрих співгромадян.

Також все почався гвалт щодо подорожчання. Чи так все?

Отже, основні моменти.

Ставка 100 євро – це відчутно менше, ніж було раніше (в середньому 135 евро). Тобто уряд вирішив починати з м’якого варіанту. У гривні акциз на всі марки пально складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин та ДП та трохи більше 10% від ціни на автогаз.

Бюджет може розраховувати на 3,39 млрд грн на місяць (3,6 млрд грн з ПДВ). Поки не знаю, як в Мінінфраструктури нарахували 2 млрд грн на місяць, про які згадується у пояснювальній записці до законопроекту. Можливо, недооцінили обсяги споживання.

Подорожчання бензину та дизпального НЕ БУДЕ! Світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизпальне – 51-53 грн/л.

Стабілізується на поточних значеннях й ціна на скраплений газ (27-28 грн/л). Цінова пропорція газ-бензин буде становити біля 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину. Це дуже зворушливо та нагадує кращі українські родинні традиції: дитину (скраплений газ) довго пестили, оберігали, вона виросла й тепер почала допомагати своїй родині. Як на мене, це дуже круто!

Тому пропоную відставити паніку та зраду. Ніхто не хоче податків – ані ринок, ані споживач. Але державі, що воює, потрібні гроші. Запропонований варіант дуже лайтовий, я думав, буде екстрімальніше ).

Джерело.