"Отставить панику и зраду. Никто не хочет налогов – ни рынок, ни потребитель. Но воюющему государству нужны деньги". Мнение.

В парламент внесен законопроект о возвращении акцизов на топливо. Кабмин предложил унифицированную ставку 100 евро за 1000 л на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.

Тут же начались инсинуации по НДС, якобы правительство предложило вернуть его к 20% вместо нынешних 7%. Мои источники говорят, что такого предложения пока нет. И это хорошо! Потому что НДС – самый криминализированный налог, который государство не сможет нормально администрировать, а значит, он будет течь в карманы особо хитрых сограждан.

И все же начался гвалт по поводу подорожания. Так ли обстоят дела?

Итак, главные моменты.

Ставка 100 евро – это значительно меньше, чем было раньше (в среднем 135 евро). То есть, правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки горючего составит 4 грн/л (с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и не более 10% от цены на автогаз.

Бюджет может рассчитывать на 3,39 млрд грн в месяц (3,6 млрд грн с НДС). Пока не знаю, как в Мининфраструктуры насчитали 2 млрд грн в месяц, о которых упоминается в пояснительной записке к законопроекту. Возможно, недооценили объем потребления.

Подорожания бензина и дизтоплива НЕ БУДЕТ! Мировые цены за последнее время ощутимо просели, что создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/л. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо – 51-53 грн/л.

Стабилизируется на текущих значениях и цена сжиженного газа (27-28 грн/л). Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа превысят поступления от бензина. Это очень трогательно и напоминает лучшие украинские семейные традиции: ребенка (сжиженный газ) долго ласкали, оберегали, он вырос и теперь помогает семье. Как по мне, это очень круто!

Поэтому предлагаю отставить панику и зраду. Никто не хочет налогов – ни рынок, ни потребитель. Но воюющему государству нужны деньги. Предложенный вариант очень лайтовый, я думал, будет экстремальнее ).

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