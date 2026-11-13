Бензин дешевле 80 гривен, дизель дешевле 100: о ноябрьских тенденциях на рынке топлива в Украине

Иногда они падают.

Цены на бензин начали падать. Точнее — обвалились. Вчера оптовая цена упала на 10 грн/л — до 74,70 грн/л. Более того, текущие таможенные цены составляют 65–66 грн/л.

Волна уже перекинулась на АЗС — сегодня национальные сети снизили цены на гривну, региональные начали это делать вчера и позавчера. Сегодня средняя цена составляет 88 грн/л, и если текущие закупочные цены удержатся, то в течение 2–3 недель мы увидим 80, а затем и ниже.

Что касается дизельного топлива, здесь тоже наблюдаются улучшения, хотя и не столь радикальные. Но есть все шансы, что уже в ноябре цены снова опустятся ниже 100 грн/л.

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Многое будет зависеть не только от внешнего рынка. В октябре наблюдался дефицит, из-за чего импорт топливовозами — самым дорогостоящим видом транспорта — увеличился до более чем 105 тыс. т. Это самый высокий показатель с осени 2023 года, когда рынок еще адаптировался к новой системе поставок после начала полномасштабного вторжения. В первой половине октября оптовые цены были выше розничных.

Сложно составить прогноз на ноябрь. С одной стороны, нокаутированные металлурги и аграрии, с другой — наблюдается генераторный спрос продукцию и накопление запасов. (Попутно напомню о своей рекомендации — всем, у кого есть возможность безопасного хранения, следует иметь запас).

Ну, и посмотрим на Ближний Восток и котировки в Лондоне. Все шло неплохо, но сегодня снова наблюдается небольшой рост цен на дизельное топливо.

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