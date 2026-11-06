Продажи электрокаров в Украине обвалились почти вчетверо: какие авто теперь покупают

В октябре 2026 года доля электромобилей среди проданных новых автомобилей в Украине сократилась с 31 % до 8,8 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вместо этого украинцы чаще выбирали бензиновые, дизельные и гибридные модели.

Об изменении структуры автомобильного рынка сообщила ассоциация "Укравтопром".

По её данным, в октябре автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания заняли более 64 % рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения: в октябре 2025 года на них приходилось 48 % продаж.

Наибольшим спросом пользовались бензиновые автомобили — их доля за год выросла с 29,6 % до 39,7 %. Также заметно укрепили свои позиции дизельные модели, доля которых на рынке увеличилась с 18,6 % до 24,7 %.

Положительную динамику продемонстрировали и гибридные автомобили. В октябре на них приходилось 26,7% продаж новых легковых автомобилей против 20,6% годом ранее. В то же время интерес к полностью электрическим моделям существенно снизился — их доля сократилась более чем втрое, с 31% до 8,8%.

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Наименее популярными остались автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО), на долю которых, как и в прошлом году, пришлось менее 1 % рынка новых автомобилей.

Какие модели стали лидерами продаж

"Укравтопром" также назвал самые популярные модели в каждой категории автомобилей. Среди бензиновых автомобилей и машин с ГБО первое место занял Hyundai Tucson. В сегменте гибридов лидером стала Toyota RAV4, а среди дизельных моделей наибольшее количество покупателей выбрало Volkswagen Touareg.

В категории электромобилей самым популярным стал BYD Sea Lion 06 EV. Таким образом, несмотря на общее сокращение доли электромобилей в продажах новых автомобилей, именно эта модель возглавила сегмент по итогам октября.

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