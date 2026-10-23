Не только шины: что стоит проверить в автомобиле перед наступлением холодов

Низкие температуры увеличивают нагрузку на аккумулятор, затрудняют запуск двигателя и выявляют слабые места в тормозах, системе охлаждения и обогреве. Пройти список проверок дешевле и проще до наступления морозов, чем искать СТО после первой поломки на дороге.

Первые заморозки застают водителей врасплох, а мелкие неисправности на морозе быстро превращаются в серьёзные проблемы. Подготовка автомобиля к зиме при этом не сводится к замене шин: низкие температуры создают нагрузку на аккумулятор, затрудняют запуск двигателя и выявляют неисправности в тормозах, обогревателе и системе охлаждения. Основные пункты проверки перечислены на сайте BLIK.UA.

Шины, аккумулятор, жидкости

Летняя резина при низких температурах теряет эффективность, поэтому нужны зимние шины — и желательно на все четыре колеса, так как разные шины на осях ухудшают управляемость. Стоит оценить глубину протектора, состояние боковин и давление, причем измерять его следует на холодных шинах в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Видео дня

Особого внимания требует аккумулятор: именно он в мороз чаще всего и подводит. Моторное масло должно соответствовать требованиям производителя и не быть просроченным по пробегу или сроку годности — вязкость влияет на холодный запуск, однако самостоятельно переходить на другой тип масла только из-за морозов не стоит.

Антифриз проверяют на холодном двигателе: уровень в расширительном бачке и надлежащая температура замерзания. Если жидкость старая, неизвестного типа или её приходится регулярно доливать — требуется диагностика. Крышку горячей системы охлаждения открывать нельзя.

Видимость и безопасность

Летнюю жидкость стеклоомывателя следует заменить на зимнюю ещё до наступления холодов, а щетки стеклоочистителей — осмотреть: если они оставляют полосы, пропускают участки стекла или скрипят, пора их заменить. Проверьте также форсунки омывателя.

Печка нужна не только для комфорта — от неё зависит, как быстро исчезнет запотевание с лобового стекла. Проверьте все режимы вентилятора, подачу тёплого воздуха и обдув стекла.

Зимняя дорога не прощает неисправных тормозов и перегоревших ламп, поэтому проверьте тормозные колодки и диски, уровень тормозной жидкости, наружное освещение и указатели поворота. Если машину тянет в сторону, при торможении появляется вибрация или необычные звуки — необходимо пройти осмотр на СТО. Там же стоит проверить подвеску и рулевое управление.

Кузов, топливо и мелочи, которые выручают

Осмотрите резиновые шланги и приводные ремни: трещины, вздутия или следы утечки лучше устранить до наступления морозов. Соль и реагенты ускоряют коррозию, особенно на сколах краски, поэтому помойте автомобиль и проверьте пороги и колесные арки.

Владельцам дизельных автомобилей следует убедиться, что топливо соответствует зимним условиям — летний дизель на морозе парафинизируется. Если у вас полный привод, проверьте его работу заранее, не испытывая его впервые в глубоком снегу. Помните: полный привод помогает трогаться с места, но не отменяет законы физики торможения на льду.

В багажник стоит положить зимний набор: скребок, щетку для снега, фонарик, перчатки, буксировочный трос, провода для запуска двигателя или пусковое устройство, знак аварийной остановки и небольшую лопату.

И последнее — двери и замки. После дождя или мытья вода замерзает в уплотнителях, поэтому их следует очистить и обработать средством, совместимым с резиной. Разогреватель для замков лучше носить с собой, а не оставлять в салоне: если двери примерзнут, достать его оттуда не получится. Силой открывать двери или поливать стекло кипятком нельзя.

Ранее сообщалось, что 21 октября Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры приступил к рассмотрению законопроекта № 16170, касающегося водительских удостоверений и взаимного признания решений о лишении права управления транспортными средствами.

Кроме того, с наступлением осенних холодов вновь актуальной стала сезонная смена шин: чем больше диаметр колес, тем дороже — для малолитражек комплект обойдется от 800 гривен, а для кроссоверов цена достигает трех тысяч.