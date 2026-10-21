Первые права в 17 и новые требования к медосмотру: для водителей в Украине готовят изменения
21 октября Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры взялся за рассмотрение законопроекта № 16170 "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно водительских удостоверений и взаимного признания решений о лишении права управления транспортными средствами".
Документ предусматривает ряд нововведений, среди которых — возможность садиться за руль легкового автомобиля уже с 17 лет, новые сроки действия водительских прав, обязательный испытательный период для начинающих водителей и пересмотр требований к медицинским осмотрам, сообщает "Судебно-юридическая газета".
Первые права в 17 лет: что предусматривается
Одним из самых примечательных пунктов является возможность выдачи водительского удостоверения категории В лицам не с 18 лет, как сейчас, а с 17.
Чтобы его получить, необходимо будет пройти медосмотр, закончить автошколу и успешно сдать теоретический и практический экзамены.
При этом в документе уточняется, что до 18 лет управлять автомобилем можно будет только в режиме сопровождаемого вождения.
Лицо, сопровождающее юного водителя, должно находиться на переднем пассажирском сидении, помогать необходимыми подсказками и соответствовать установленным требованиям, среди которых — возраст не моложе 24 лет, водительский стаж не менее пяти лет и отсутствие проблем с лишением прав тоже в течение последних пяти лет.
Такой человек ни в коем случае не должен быть пьяным или под действием психотропных веществ, которые влияют на быстроту реакции и внимание.
Сведения о праве на сопровождаемое управление и прекращение соответствующего ограничения будут вноситься в водительские права и государственный реестр.
После достижения 18 лет ограничение обязательного сопровождения будет прекращаться автоматически, если право на управление не было остановлено или прекращено по другим основаниям.
Порядок идентификации сопровождающих лиц и дополнительные требования к такому управлению будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины.
Среди других предложений:
- Двухлетний испытательный срок для начинающих водителей, на период которого предлагается установить нулевой допустимый уровень алкоголя в организме с учетом максимально допустимой погрешности специального технического средства.
- Предоставлять на 15 лет право на управление мопедами, мотоциклами и легковыми авто. На грузовые автомобили, автобусы, трамваи и троллейбусы предусматривается пятилетний срок действия прав предлагается ввести на пять лет. В то же время срок действия отдельной категории может быть сокращен по медицинским показаниям для обеспечения более частых медицинских осмотров или применения других индивидуальных ограничений, необходимых для безопасности дорожного движения.
- Возобновление срока действия водительского удостоверения будет осуществляться при подтверждении физической и психической пригодности лица.
- Для водителей грузового и пассажирского транспорта определенных категорий медицинское освидетельствование будет обязательным во время каждого обновления.
- Физическое и мобильное водительское удостоверение будут иметь одинаковую юридическую силу. Также предлагается уточнить обязанности водителей по предъявлению удостоверений. По требованию полицейского, водитель должен будет предъявить для проверки удостоверения в физической или мобильной форме и другие документы, предусмотренные законодательством.
- Лишение водительских прав в ЕС будет иметь последствия и в Украине.
- Медицинские осмотры будут проводиться по новым правилам, в зависимости от категорий транспортных средств.
Удостоверения, выданные до вступления в силу нового закона, будут оставаться в силе до истечения установленного срока и не будут подлежать обязательному досрочному обмену.
Напомним, в Раде готовят более жесткие правила для "гонщиков".
Также сообщалось, что в США придумали, как ограничить скорость водителям, нарушающим ПДД.