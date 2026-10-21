Первые права в 17 и новые требования к медосмотру: для водителей в Украине готовят изменения

21 октября Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры взялся за рассмотрение законопроекта № 16170 "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно водительских удостоверений и взаимного признания решений о лишении права управления транспортными средствами".

Документ предусматривает ряд нововведений, среди которых — возможность садиться за руль легкового автомобиля уже с 17 лет, новые сроки действия водительских прав, обязательный испытательный период для начинающих водителей и пересмотр требований к медицинским осмотрам, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Первые права в 17 лет: что предусматривается

Одним из самых примечательных пунктов является возможность выдачи водительского удостоверения категории В лицам не с 18 лет, как сейчас, а с 17.

Чтобы его получить, необходимо будет пройти медосмотр, закончить автошколу и успешно сдать теоретический и практический экзамены.

При этом в документе уточняется, что до 18 лет управлять автомобилем можно будет только в режиме сопровождаемого вождения.

Видео дня

Лицо, сопровождающее юного водителя, должно находиться на переднем пассажирском сидении, помогать необходимыми подсказками и соответствовать установленным требованиям, среди которых — возраст не моложе 24 лет, водительский стаж не менее пяти лет и отсутствие проблем с лишением прав тоже в течение последних пяти лет.

Такой человек ни в коем случае не должен быть пьяным или под действием психотропных веществ, которые влияют на быстроту реакции и внимание.

Сведения о праве на сопровождаемое управление и прекращение соответствующего ограничения будут вноситься в водительские права и государственный реестр.

После достижения 18 лет ограничение обязательного сопровождения будет прекращаться автоматически, если право на управление не было остановлено или прекращено по другим основаниям.

Порядок идентификации сопровождающих лиц и дополнительные требования к такому управлению будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины.

Среди других предложений:

Двухлетний испытательный срок для начинающих водителей, на период которого предлагается установить нулевой допустимый уровень алкоголя в организме с учетом максимально допустимой погрешности специального технического средства.

Предоставлять на 15 лет право на управление мопедами, мотоциклами и легковыми авто. На грузовые автомобили, автобусы, трамваи и троллейбусы предусматривается пятилетний срок действия прав предлагается ввести на пять лет. В то же время срок действия отдельной категории может быть сокращен по медицинским показаниям для обеспечения более частых медицинских осмотров или применения других индивидуальных ограничений, необходимых для безопасности дорожного движения.

Возобновление срока действия водительского удостоверения будет осуществляться при подтверждении физической и психической пригодности лица.

Для водителей грузового и пассажирского транспорта определенных категорий медицинское освидетельствование будет обязательным во время каждого обновления.

Физическое и мобильное водительское удостоверение будут иметь одинаковую юридическую силу. Также предлагается уточнить обязанности водителей по предъявлению удостоверений. По требованию полицейского, водитель должен будет предъявить для проверки удостоверения в физической или мобильной форме и другие документы, предусмотренные законодательством.

Лишение водительских прав в ЕС будет иметь последствия и в Украине.

Медицинские осмотры будут проводиться по новым правилам, в зависимости от категорий транспортных средств.

Удостоверения, выданные до вступления в силу нового закона, будут оставаться в силе до истечения установленного срока и не будут подлежать обязательному досрочному обмену.

Напомним, в Раде готовят более жесткие правила для "гонщиков".

Также сообщалось, что в США придумали, как ограничить скорость водителям, нарушающим ПДД.