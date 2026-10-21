Перше посвідчення у 17 та нові вимоги до медичного огляду: для водіїв в Україні готують зміни

21 жовтня Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури розпочав розгляд законопроекту № 16170 "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо посвідчень водія та взаємного визнання рішень про позбавлення права керування транспортними засобами".

Документ передбачає низку нововведень, серед яких — можливість сідати за кермо легкового автомобіля вже з 17 років, нові терміни дії водійських прав, обов’язковий випробувальний період для водіїв-початківців та перегляд вимог до медичних оглядів, повідомляє "Судово-юридична газета".

Перше водійське посвідчення у 17 років: що передбачено

Одним із найважливіших пунктів є можливість видачі водійського посвідчення категорії В особам не з 18 років, як зараз, а з 17.

Щоб його отримати, потрібно буде пройти медичний огляд, закінчити автошколу та успішно скласти теоретичний і практичний іспити.

При цьому в документі зазначається, що до 18 років керувати автомобілем можна буде лише в режимі супроводжуваного водіння.

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Особа, яка супроводжує молодого водія, повинна сидіти на передньому пасажирському сидінні, надавати необхідні підказки та відповідати встановленим вимогам, серед яких — вік не менше 24 років, стаж водіння не менше п’яти років та відсутність випадків позбавлення прав протягом останніх п’яти років.

Така людина ні в якому разі не повинна бути п’яною або перебувати під впливом психотропних речовин, які впливають на швидкість реакції та увагу.

Відомості про право на керування транспортним засобом у супроводі та скасування відповідного обмеження будуть вноситися до водійських прав та державного реєстру.

Після досягнення 18 років обмеження щодо обов’язкового супроводу припинятиметься автоматично, якщо право на керування транспортним засобом не було призупинено або скасовано з інших підстав.

Порядок ідентифікації супроводжуючих осіб та додаткові вимоги до такого контролю встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України.

Серед інших пропозицій:

Дворічний випробувальний термін для водіїв-початківців, на період якого пропонується встановити нульовий допустимий рівень алкоголю в організмі з урахуванням максимально допустимої похибки спеціального технічного засобу.

Надавати на 15 років право на керування мопедами, мотоциклами та легковими автомобілями. Для вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв і тролейбусів передбачається п’ятирічний термін дії прав, який пропонується запровадити на п’ять років. Водночас термін дії окремої категорії може бути скорочений за медичними показаннями для забезпечення більш частих медичних оглядів або застосування інших індивідуальних обмежень, необхідних для безпеки дорожнього руху.

Поновлення терміну дії водійського посвідчення здійснюватиметься за умови підтвердження фізичної та психічної придатності особи.

Для водіїв вантажного та пасажирського транспорту певних категорій медичний огляд буде обов’язковим під час кожного поновлення.

Фізичне та мобільне посвідчення водія матимуть однакову юридичну силу. Також пропонується уточнити обов’язки водіїв щодо пред’явлення посвідчень. На вимогу поліцейського водій повинен буде пред’явити для перевірки посвідчення у фізичній або мобільній формі та інші документи, передбачені законодавством.

Позбавлення водійських прав у ЄС матиме наслідки й в Україні.

Медичні огляди проводитимуться за новими правилами, залежно від категорій транспортних засобів.

Посвідчення, видані до набрання чинності новим законом, залишатимуться чинними до закінчення встановленого терміну та не підлягатимуть обов’язковому достроковому обміну.

Нагадаємо, у Раді готують більш суворі правила для "гонщиків".

Також повідомлялося, що у США придумали, як обмежити швидкість водіям, які порушують правила дорожнього руху.