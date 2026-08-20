За різне перевищення швидкості — окреме покарання: у Раді готують жорсткіші правила для "гонщиків"

В Україні можуть посилити відповідальність для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху, зокрема перевищують швидкість. Відповідні зміни передбачає законопроєкт №15348, який планують винести на розгляд Верховної Ради у першому читанні.

Як пише видання "Судово-юридична газета", посилаючись на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексія Білошицького, нові правила мають передбачати різний рівень покарання залежно від того, наскільки водій перевищив швидкість.

Зараз у поліції пропонують розділити відповідальність за перевищення на 20, 40, 60 та 80 км/год. Тобто чим більше водій перевищив дозволену швидкість, тим суворішим має бути покарання.

Окремо хочуть змінити підхід до водіїв, які постійно порушують ПДР. Білошицький розповів, що під час розслідування аварій правоохоронці нерідко бачать одну й ту саму картину: винуватець ДТП уже мав багато попередніх порушень, але продовжував їздити так само.

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За його словами, у таких випадках звичайні штрафи не завжди працюють. Тому серед можливих варіантів розглядають систему штрафних балів, за якої водій накопичує бали за порушення, а після досягнення певної кількості отримує суворіше покарання.

Також може йтися про тимчасове зупинення права керування автомобілем або навіть позбавлення такого права.

Білошицький навів приклад смертельної ДТП, яка сталася 19 серпня у Києві. За попередніми даними, водій Volkswagen їхав із великою швидкістю смугою громадського транспорту, після чого під час різкого перестроювання врізався у маршрутку, а потім у зупинку. Обставини аварії зараз встановлюють слідчі.

При цьому правоохоронець звернув увагу на одну деталь. За одне перехрестя до місця ДТП, на Чоколівському бульварі, працює камера автоматичної фіксації, але вона не зафіксувала перевищення швидкості цим автомобілем.

За словами Білошицького, це знову показує проблему з нинішньою відповідальністю за швидкість. Він наголосив, що перевищення швидкості є однією з головних причин аварій із загиблими та постраждалими, тому покарання має не просто фіксувати вже скоєне порушення, а й змушувати водія не повторювати його.

"Що робити з водієм, який за короткий період отримує десятки постанов і продовжує порушувати? Очевидно, що просто накладати черговий штраф у такому випадку недостатньо", — зазначив Білошицький.

Він вважає, що для систематичних порушників має бути окремий рівень відповідальності, аж до тимчасового позбавлення права керування.

Ще один показовий випадок стався 5 червня біля Караваєвих Дач у Києві. Тоді внаслідок ДТП загинули чотири людини, серед них 12-річний хлопчик і двоє поліцейських.

У петиції батька загиблої дитини зазначалося, що водій Mercedes-Benz, який спричинив аварію, раніше неодноразово порушував правила дорожнього руху. За наведеними даними, за ним було зафіксовано 39 порушень, переважно за перевищення швидкості.

Саме такі випадки в поліції називають причиною для перегляду відповідальності водіїв-рецидивістів. Якщо законопроєкт №15348 ухвалять, для тих, хто систематично створює небезпеку на дорозі, можуть запровадити значно суворіші наслідки.

Також Фокус писав, що МВС посилить контроль за дотриманням правил дорожнього руху та відповідальність за систематичні порушення, щоб зменшити кількість аварій. За словами глави МВС Івана Вигівського, цього тижня на дорогах почнуть працювати десятки нових камер контролю швидкості, а також повернуться поліцейські автомобілі-"фантоми", які фіксуватимуть порушення під час руху.

Нагадаємо, що 19 серпня у Солом’янському районі Києва Volkswagen на швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом і після цього влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Унаслідок ДТП загинули дві жінки, ще четверо людей отримали травми.