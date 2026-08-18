На українські дороги повернуться "фантоми": як у МВС планують зменшити кількість ДТП

В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах.

Міністерство внутрішніх справ спільно з народними депутатами України вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив глава МВС Іван Вигівський за підсумками засідання за участю представників правоохоронних органів України. Міністр зазначив, що лише за перші тижні серпня в Україні зафіксовано понад 1300 ДТП із постраждалими.

За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС.

"Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість — одна з головних причин ДТП. Цього тижня ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція", — зазначив міністр.

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Він також повідомив, що на дороги повернуться "фантоми". Так називають спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху.

Вигівський зазначив, що до війни "фантоми" встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність: за цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість.

"Підвищення безпеки дорожнього руху — одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до Програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі", — запевнив глава МВС.

Зазначимо, що в Україні широко обговорюються заходи щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, і дискусія посилилася після резонансної ДТП на Караваєвих Дачах, коли Mercedes на великій швидкості збив чотирьох людей біля підземного переходу.

З 2020 року на підставі даних камер автоматичного фіксування в Україні було винесено 19,1 мільйона постанов про порушення правил дорожнього руху. Загальна сума сплачених штрафів, яка надійшла до державного бюджету, — 4,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що пішоходів в Україні можуть оштрафувати за порушення Правил дорожнього руху. За перехід дороги в недозволеному місці, ігнорування сигналів регулювання або інші порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень, а в окремих випадках — 850 гривень або громадські роботи.

Також в Україні планують посилити відповідальність за перевищення швидкості. Зокрема, пропонується запровадити нові градації штрафів, а для водіїв, які більше п’яти разів на рік перевищуватимуть швидкість більш ніж на 60 або 80 км/год, передбачити штраф у розмірі 17 тисяч гривень за кожне наступне порушення.