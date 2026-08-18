На украинские дороги вернутся "фантомы": как в МВД планируют снижать количество ДТП

В Украине усилят ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения, которая должна стать ощутимой и неотвратимой, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Министерство внутренних дел совместно с народными депутатами Украины уже наработало ряд инициатив, направленных на снижение аварийности на дорогах, сообщил глава МВД Иван Выговский по итогам заседания с участием представителей правоохранительных ведомств Украины. Министр констатировал, что только за первые недели августа в Украине зафиксировано более 1300 ДТП с пострадавшими.

По его словам, уже есть решения, которые уже начинают внедрять на уровне МВД.

"Это, в частности, вопрос усиления контроля за превышением скорости. Именно скорость – это одна из главных причин ДТП. На этой неделе внедрим в работу десятки новых камер автоматической фиксации скорости. Локации, в которых они будут установлены, в ближайшее время обнародует патрульная полиция", — отметил министр.

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Он также сообщил, что на дороги вернутся "фантомы". Так называют специальные патрульные автомобили, которые не отличаются от других, но оснащены системами фиксации нарушений скорости, которые работают, в частности, во время движения.

Выговский отметил, что до войны "фантомы" успели проработать всего месяц, однако показали высокую эффективность: за этот период полицейские привлекли к ответственности свыше 26 тысяч водителей, превысивших скорость.

"Повышение безопасности дорожного движения — одна из задач министерства, которую мы предложили в Программу деятельности правительства. Речь не идет исключительно о штрафах и ужесточении ответственности. Речь идет о комплексе мероприятий, которые позволят улучшить культуру на дороге", — заверил глава МВД.

Отметим, что в Украине широко обсуждаются меры усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения, и дискуссия усилилась после резонансного ДТП на Караваевых Дачах, когда Mercedes на большой скорости убил четырех людей у подземного перехода.

С 2020 года на основе данных камер автофиксации в Украине вынесено 19,1 миллиона постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма оплаченных штрафов, которая поступила в государственный бюджет — 4,1 миллиарда гривен.

Напомним, что пешеходов в Украине могут оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения. За переход дороги в неположенном месте, игнорирование сигналов регулирования или другие нарушения предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а в отдельных случаях — 850 гривен или общественные работы.

Также в Украине планируют ужесточить ответственность за превышение скорости. В частности, предлагается ввести новые градации штрафов, а для водителей, которые более пяти раз в год будут превышать скорость более чем на 60 или 80 км/ч, предусмотреть штраф в размере 17 тысяч гривен за каждое последующее нарушение.