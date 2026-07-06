Пешеходам грозят штрафы: кому из украинцев грозит штраф в сотни гривен за нарушение ПДД

Пешеходов в Украине могут оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения. За переход дороги в неположенном месте, игнорирование сигналов регулирования или другие нарушения предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а в отдельных случаях — 850 гривен или общественные работы.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Он напомнил, что пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения и несут административную ответственность за нарушение ПДД в соответствии со статьей 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По словам юриста, штраф в размере 255 гривен может быть наложен за несоблюдение сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленном месте, переход непосредственно перед приближающимся транспортным средством, а также за другие нарушения ПДД.

"Такие же действия, совершенные лицами, находящимися в состоянии опьянения, наказываются штрафом в размере 680 гривен", — сообщил Булименко.

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Постановление о наложении штрафа выносит должностное лицо Национальной полиции. Нарушитель должен уплатить штраф не позднее чем через 15 дней после вручения постановления, а если оно было обжаловано — в течение пяти дней после уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если штраф не будет уплачен в установленный срок, постановление передается в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения, а сумма взыскивается в двойном размере. Если же нарушение пешехода привело к возникновению аварийной ситуации, суд может назначить штраф в размере 850 гривен или общественные работы продолжительностью от 20 до 40 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют ужесточить ответственность за превышение скорости. В частности, предлагается ввести новые градации штрафов, а для водителей, которые более пяти раз в год будут превышать скорость более чем на 60 или 80 км/ч, предусмотреть штраф в размере 17 тысяч гривен за каждое последующее нарушение.

Ранее бывший советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что одной из причин массовых нарушений ПДД является отсутствие принципа неизбежности наказания. По его словам, значительную часть неуплаченных штрафов не удается взыскать, тогда как журналист Константин Андриюк подчеркнул, что механизмы принудительного исполнения уже существуют, но их нужно совершенствовать.