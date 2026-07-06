Пішоходам загрожують штрафи: хто з українців може втратити сотні гривень за порушення ПДР

Пішоходів в Україні можуть оштрафувати за порушення Правил дорожнього руху. За перехід дороги у недозволеному місці, ігнорування сигналів регулювання чи інші порушення передбачений штраф 255 гривень, а в окремих випадках — 850 гривень або громадські роботи.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Він нагадав, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення ПДР відповідно до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За словами юриста, штраф у 255 гривень можуть виписати за непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановленому місці, перехід безпосередньо перед транспортом, що наближається, а також за інші порушення ПДР.

“Такі ж дії, вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння, караються штрафом у розмірі 680 гривень”, — повідомив Буліменко.

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Постанову про накладення штрафу виносить службова особа Національної поліції. Порушник має сплатити його не пізніше ніж через 15 днів після вручення постанови, а якщо її оскаржували — протягом п'яти днів після повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Якщо штраф не сплатити у встановлений строк, постанову передають до органів державної виконавчої служби для примусового виконання, а суму стягують у подвійному розмірі. Якщо ж порушення пішохода призвело до створення аварійної ситуації, суд може призначити штраф 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні планують посилити відповідальність за перевищення швидкості. Зокрема, пропонується запровадити нові градації штрафів, а для водіїв, які понад п'ять разів на рік перевищуватимуть швидкість більш ніж на 60 або 80 км/год, передбачити штраф у 17 тисяч гривень за кожне наступне порушення.

Раніше ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що однією з причин масових порушень ПДР є відсутність принципу неминучості покарання. За його словами, значну частину несплачених штрафів не вдається стягнути, тоді як журналіст Костянтин Андрійук наголосив, що механізми примусового виконання вже існують, але їх потрібно вдосконалювати.