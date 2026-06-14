Чому українські водії не бояться штрафів за порушення ПДР — відповідь ексрадника глави МВС

В Уктраїні активно обговорюються заходи щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, і дискусія посилилася після гучної ДТП на Караваєвих Дачах, коли "Мерседес" на великій швидкості збив насмерть чотирьох людей біля підземного переходу.

Зокрема, обговорюється питання запровадження штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Однак поки що відповідний законопроект не надійшов до сесійної зали парламенту, а водії й надалі продовжують ігнорувати правила на дорогах. Як зазначає екс-радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Новини.LIVE", цьому є пояснення.

"У нас немає принципу неминучості покарання", — зазначає він і наводить статистику щодо кількості несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху.

У лідерах — Дніпропетровська область, де налічується 211,5 тис. несплачених штрафів. На другому місці — Київ (146,9 тис. штрафів), а трійку злісних неплатників посідає Одеська область із показником 146,9 тис. несплачених штрафів за рік.

Відео дня

"75 % справ щодо цих штрафів виконавча служба закриває через неможливість стягнення. Їм (водіям, — прим. ред.) штрафи нараховують, вони (виконавча служба) стягнути не можуть і все: вони їдуть далі, вішають ці номери, обвішуються різними гірляндами, і далі камера їх не може ідентифікувати", — каже Мартиненко.

У свою чергу журналіст Костянтин Андрійук заперечив йому. Він запевнив, що виконавчі служби працюють і мають відповідні механізми, зазначивши, що такі механізми існують: у разі несплати штрафу можуть накладати арешт на рахунки та блокувати картки.

"Тим, хто й надалі не сплачує ці штрафи, треба це вдосконалити. Тобто далі це авто фіксується, оголошується в розшук. Потім виконавча служба з'ясовує, де це авто, приїжджає евакуатор виконавчої служби і забирає його на штрафний майданчик", — відповів журналіст.

Тим часом перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що з 2020 року на основі даних камер автофіксації винесено 19,1 мільйона постанов про порушення правил дорожнього руху. Загальна сума сплачених штрафів, яка надійшла до державного бюджету, — 4,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, у Києві поліцейські зупинили порушника правил дорожнього руху на Ferrari 812 Superfast за перевищення швидкості.

Також повідомлялося, що водіям електросамокатів в Україні тепер загрожують штрафи та тюремне ув’язнення.